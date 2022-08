Galerii: tARTu galerii avas kolmanda hooaja

"Kuna tARTu galerii on üks noorimaid galeriisid Tartus, oleme oma platvormil jätnud ruumi uutele algatustele ja aidanud noortel kunstnikel oma esimest näitust avada. Kui me kuulsime, et Joonatan on taasleiutanud noodikirja, tundus see olevat õige näitus kolmanda hooaja avamiseks," sõnas programmijuht Raul Oreskin.

Joonatan Mäggi sepistatud installatsioon "Kohtumine Bachiga" koosneb 19 lattrauast, millest kaks esimest tähistavad dieese ja järgnevad noote. Iga lati pikkus tuleneb antud noodi klaverikeele heliseva osa pikkusest. Rütmi tähistamiseks on kasutatud mulgustamise tehnikat ning dieeside tähiseks on lattide ülemises servas kausjas lohk. Dieesi kehtetuks muutev bekaar on tähistatud latil küljepealse muljumisega. Installatsioon kaalub 353 kilogrammi ning materjali kogupikkus on 27,94 meetrit.

"Skulptuur räägib minu pikaajalisest huvist Bachi loomingu vastu ning olen selle ühendanud enda suure kire, hõõguva rauaga. Teosesse on talletatud orelisonaadi BWV 528 teise osa kahe esimese takti meloodia. Skulptuuri näol olen raua abil loonud uue noodikeele. Raud sobib minu arvates väga hästi iseloomustama Bachi loomingut, mis on võimas ja tugev ning ajastutele vastu pidanud," kirjeldas Mäggi.

Näitus "Terasnoodid" on avatud 10. septembrini.