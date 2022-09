Galerii: tARTu galeriis avati Heikki Leisi näitus "Vorm on ajutine, klass igavene"

Reedel avati tARTu galeriis Heikki Leisi fotonäitus "Vorm on ajutine, klass igavene", mida saadavad Andres Dvinjaninovi ja Hannes Kaljujärve sisse loetud helifailid.

Heikki Leisi fotonäituse keskmes ongi kaks vanameest, kes ajavad oma asju silmnähtavalt äratuntavas Tartus. Neil on oma lugu, mida juhatab sisse näituse saatetekst: "Ta saabus kohtumispaika täpselt viis minutit enne kokkulepitud aega, nagu tavaliselt. Automootori seiskudes jäi hämaral põiktänaval ootamatult vaikseks, justkui ei laiukski südalinn oma kiiskavate neoontulede ja liikluskäraga vaid paari kilomeetri kaugusel. Heitnud pilgu kellale, süütas ta sigareti ja jälgis, kuidas autoaknast väljapuhutud suitsupilv vihmamärgade tänavakivide kohale hõljuma jäi. Suitsetav võõras naaldus mugavamalt autoistmele, sulges hetkeks silmad ja jäi mõtlema arsti tungivale soovitusele sigarettidest loobuda ning nikotiinivajaduse leevendamiseks juurvilju süüa. Täpselt täistunnil ilmus pimedusest tuttavlik vihmamantlis kuju, istus kõrvalistmele ja sättis portfelli hoolikalt põlvedele...".

Heikki Leis lõpetas 1995. a Tartu Kunstikooli skulptuuri erialal. Fotograafiaga on ta tegelenud viimased 20 aastat ja tema suur kirg on analoogfotograafia. Leis on välja andnud kaks fotoraamatut: 2017. aastal "Afterlife" ja 2018. aastal "Eesti meister". Fotode kõrvale teeb kunstnik hüperrealistlike joonistusi.

Näitus "Vorm on ajutine, klass igavene" jääb tARTu galeriis avatuks kuni 29. oktoobrini.