Tartu Kunstimajas avati Heikki Leisi keskkonnateemaline näitus

Heikki Leis on vabakutseline kunstnik, hariduselt skulptor, aga tuntud oma fotorealistlike joonistuste ning fotode poolest. Ta harrastab analoogfotograafiat ning ka selle näituse tööd on pildistatud filmile. Näitus "Elu alles ees" koosneb fotosarjast, viiest suureformaadilisest pliiatsijoonistusest ning installatsioonist.

Kunstniku sõnul on kliimakatastroof inimkonna üks suuremaid väljakutseid, aga paljudele pole see veel kohale jõudnud. Planeet Maa kihutab kuristiku poole, kuid selle asemel, et pidurit tõmmata, pannakse hoopis gaasi juurde, nendib kunstnik.

"Kõigepealt on see mõte, mis probleemi tahaks kajastada. Siis mõtled, kus on seda lavastada, kus see koht leida. Siis otsid neid lapsi, kes võiksid sobida. Ja siis ja kuna ma pildistan seda kõike filmi peale, siis seda lõpptulemust näed kodus alles kunagi siis kui filmi sisse skännid," avas Leis oma tööprotsessi.

"Tihtipeale, kui loodusteadlased või poliitikud räägivad, siis tihtipeale paljudele ei jõua see keskkonna teema kohale. Võibolla et läbi kunsti saabki asju palju paremini edasi öelda. Teine oht on see, et kui mingist asjast liiga palju rääkida, siis tekib vastureaktsioon ja osadele see võib hakata vastu töötama, et jälle nad räägivad sellest kliimakriisist," nentis Leis.

Näitus on avatud 3. märtsini.