Galerii: Juhan Kuusi dokfoto keskus tähistab uue näitusega viiendat sünnipäeva

Näitus on kokku pandud 2021. aastal välja kuulutatud avatud kutsele laekunud fotograafide töödest ja kuraatorite kutsutud autoritest. Tegemist on teise väljapanekuga dokfoto keskuse ellu kutsutud seeriast "Eesti dokumentaalfotograafid". Selle näitusesarjaga tutvustame Eestis tegutsevaid fotodokumentaliste järgides põhimõtet, et kaasatud autorid ei ole varem samas formaadis üles astunud.

Osalevad fotograafid Elika Hunt, Mairi Hüüdma, Elsa Hüüdma, Iris Kivisalu, Marlen Kärema, Liisa Kree, Heikki Leis, Annela Samuel, Maxim Mjödov, Aron Urb, Gabriela Urm, Reelika Vilt ja Dmitry Yurchenko.

Näitus jääb Juhan Kuusi dokfoto keskuses avatuks kuni 2. oktoobrini.