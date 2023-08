Galerii: Juhan Kuusi dokfoto keskuses esitleti itaallase Luca Berti uut näitust

Berti uus näitus räägib analoogfotograafia tehnika – tsüanotüüpia – abil inimese ja looduse suhetest Põhjamaades, sh Eestis. Taanis elava itaalia fotograafi Berti tuntakse kui aeglase fotograafia meistrit. Ta liigub jalgrattal mööda Põhjamaid, pildistab analoog-laiformaatkaameraga ja kasutab ilmutades vaid traditsioonilisi pimikutehnikaid. Sellises vormistuses, nagu uus näitus aset eiab, pole Berti oma töid kunagi varem eksponeerinud.

Näituseidee üks autoritest, kuraator Kristel Laur sõnas, et näitusel kasutatud sinine värv on meie laiuskraadile olemuslik. "Selle erinevaid varjundeid leidub kõikjal meie ümber ja see on inspireerinud paljusid loomeinimesi kasutama sinist ka oma töödes. Tsüanotüüpia ehk raua-sinitrüki protsessi valik Luca Berti põhjamaid kajastava näituseprojekti jaoks on seotud ka selle analoogtehnika sõltumisega otsesest päikesevalgusest. Valguse ja päikese igatsus on midagi, mida tunneb ehk iga põhjamaalane. Põhjamaise elu ja olemuse juures võib ära tunda ka omalaadset sinist meeleolu, mille üheks ilminguks on poeetiline melanhoolia, mis kumab läbi kunstis, kirjanduses, muusikas, filmis jne," rääkis ta. "Kuigi päritolult itaallane, suudab Luca Berti seda meile nii omast õhustikku loomingus suurepäraselt tabada ja raua-sinitrüki tehnika toob selle hästi esile."

Mitmest asjaolust sõltuv fotoilmutustehnika teeb nii protsessi kui ka tulemuse eriliseks – on võimalik taotleda teatavat täiuslikkust, mis eeldab vilumust ja meisterlikkust, kuid samas ei pea laskma end heidutada ebatäiuslikkusest ja defektidest, mis võivad lisada kujutistele nüansse, kihte ja ainulaadsust. Protsessi tundlikkuse tõttu on iga käsitsi ilmutatud foto kordumatu. Tsüanotüüpia tehnika põhiolemust tutvustab Luca Berti näitusel video vahendusel, mida täiendavad protsessi ilmestavad katsetused näitusesaalis.

Berti rääkis, et tema suhet tsüanotüüpiaga innustas kirg 19. sajandi fotograafia vastu ning tema fotokunst on inspireeritud üldisemalt selle ajastu unustatud väärtushinnangutest, tunnetest ja meeleoludest kunstis ning igapäevaelus. "Suureformaadilise kaameraga pildistades ja fotode printimiseks tsüanotüüpiat kasutades tunnen kujuteldavat, kuigi intensiivset sidet mind inspireeritud vanameistrite ja nende maailmaga, mida otsin kõigist oma projektidest. Nii saab minu fotokaamerast minu ajamasin," lausus ta.

Luca Berti on Firenzest pärit vabakutseline fotograaf, kes on üle 20 aasta elanud ja töötanud Taanis. Ta on lõpetanud Milanos Itaalia Fotograafiainstituudi, töötanud aastatel 2000–2012 moefotograafina ning alates 2012. aastast pühendunud Põhja- ja Baltimaade 21. sajandi maaelu kajastavale dokumentatsiooniprojektile. Luca Berti on töömahuka ja aeglase analoogfotograafia meister, kelle tehtud analoogfotod näevad kiiresti kaduval digiajastul välja värskendavalt ajatud. Tema loomingut on esitatud arvukatel näitustel Taanis, Norras, Lätis, Soomes, Itaalias, Saksamaal ja Eestis.

Novembri lõpuni avatud Berti näitusel on väljas tööd Eestist, Soomest, Rootsist, Norrast ja Taanist.