Pildid: Juhan Kuusi dokfoto keskuses avati grupinäitus "Puudutus. Väike foto, suur lugu"

Näituse kuraatoreid Kristel Aimeé Lauri ja Toomas Järvetit huvitas väljakutse, milliseid fotolugusid autorid väikeses formaadis loovad ja avalikule kutsungile esitavad ning millist kogemust suudavad väikesed fotod esile kutsuda näitusesaalis. "Üheks märksõnaks on näitusel kindlasti intiimsus, väikest fotot pead vaatama lähedalt ja süvenema. Lisaks on näitusel minimeeritud raamide kasutust ja kõik fotod on esitatud klaasita, ikka selleks, et suhe vaatajaga oleks lähedasem," selgitas Järvet.

Grupinäitusele eelnes avalik kutsung ning dokfoto keskuse kuraatorid on näitusele valinud üle 200 miniformaadis töö 56 autorilt Eestist ja mujalt. Teiste loojate hulgas leiab seintelt juba tunnustatud Eesti fotograafide Annika Haasi, Kris Moori, Triin Kerge, Ly Lestbergi, Maxim Mjödovi, Reet Sau, Heiki Leisi, Peeter Langovitsi jpt töid kõrvuti vähemtuntud autoritega.

Lisaks astuvad publiku ette mitmekülgsed kodumaised loovisikud, nagu eelkõige näitlejatena tuntud Erki Laur ja Priit Loog, aga ka režissöör Kadri Kõusaar ning disainer Dan Mikkin. Välismaistest autoritest saab näha Soome dokumentaal- ja pressifotograafi Antti Yrjöneni värsket fotoseeriat Ukrainast, põhjanaabreid esindab oma loominguga ka Jyri Pitkänen. Prantsusmaalt on näitusel Eestiga tihedalt seotud fotoloojad Arnaud Lafeuillade ja Raphaël Gianelli-Meriano.

Näitus "Puudutus. Väike foto, suur lugu" on Juhan Kuusi dokfoto keskuses avatud kuni 30. juunini.