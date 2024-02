Pildid: Dokfoto Keskuses avati Juhan Kuusi portreenäitus

Dokfoto Keskuses, mis jagab ise ka fotograafiga nime, avatud näitus "Lähedalt ja isiklikult. Juhan Kuusi portreed" on ajendatud 70 aasta möödumisest ühe tunnustatuima eesti soost fotograafi sünnist. Näituse korraldajate sõnul ei pildistanud Kuus küll klassikalisi portreesid, aga sellegipoolest suutis ta jäädvustada universaalseid lugusid ühiskonnast, ajaloost, inimlikkusest ja inimväärikusest.

Näitusega koos esitletakse ka teist ja täiendatud trükki raamatust "Juhan Kuus. Inimlikkuse mõõt". Teos sisaldab lisaks Juhani loomingu paremikule 37 uut fotot, millest enamikku pole varem avalikult esitletud. Suurema osa neist on valitud Juhani Kuusi loomingu varasemast perioodist, aastatest 1970–1986. Fotod pärinevad Juhani isiklikust negatiivide kogust, mida haldab Juhan Kuusi Fond.

"Juhanil oli oskus oma teostega sundida peeglisse vaatama ja ennast analüüsima. Näitus annab edasi Lõuna-Aafrika mitmekülgsust ja vastuolulisust ning toob päevakorrale ubuntu filosoofia, mille üks põhisõnumeid on, et inimene on inimene teiste inimeste kaudu, mistõttu oleme kõik üks ja omavahel seotud. Taolise vastastikuse sõltuvuse teadvustamine on oluline, kui on soov leida lahendusi sotsiaalsetele ja poliitilistele kriisidele tänases maailmas," ütles Dokfoto Keskuse juht ja kuraator Kristel Laur.

Näituse teise kuraatori Toomas Järveti sõnul räägib näituse pealkiri midagi ka näituse kuraatorite ja Juhani-nimelise Dokfoto Keskuse asutajate suhte kohta Juhaniga. "See on meile väga isiklik ja lähedane teema. Juhan oli eriline inimene, kes suutis jätta selle paari aastaga, mil meil õnnestus temaga koos viibida ja suhelda, väga sügava jälje. Me oleme ka selle näitusega talle väga lähedal ja loodame, et ehk tema ka meile," lisas Järvet.

Näitus on avatud 4. maini.