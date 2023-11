Dokfoto Keskuse juht Kristel Laur pälvis Prantsusmaa riikliku ordeni

Ordeniga avaldab Prantsusmaa tunnustust Kristel Laurile silmapaistvale, pühendunud ja kõrgetasemelisele tööle Eesti-Prantsusmaa kultuurisuhete edendamisel fotograafiavaldonnas. "Prantsusmaa soovib tänada Kristel Lauri, kelle sotsiaalselt tundlik närv ja briljantne kunstiline silm annavad eesti publikule võimaluse osa saada dokumentaalfotograafia tippudest. Viimase viie aasta jooksul on jõudnud Dokfoto Keskusesse nii prantsuse fotograafia legendi Robert Doisneau' ikoonilised jäädvustused kui ka tööd suurepärastelt kaasaegsetelt ja väga aktuaalsetelt prantsuse kunstnikelt, nagu Vincent Tremeau või Emmanuel Tussore," sõnas Prantsuse suursaadik Emmanuel Mignot.

Kunstide ja kirjanduse orden (l'Ordre des Arts et des Lettres) on 1957. aastal Prantsusmaa kultuuriministri poolt asutatud teenetemärk, millega tunnustatakse isikuid, kes on silma paistnud loominguga kunsti või kirjanduse vallas või panusega kunsti ja kirjanduse edendamisse Prantsusmaal ja kogu maailmas. Aumärgi statuudi kohaselt peab ordeni saaja olema andnud silmapaistva panuse Prantsuse kultuuripärandi rikastamise heaks.

Juhan Kuusi Dokfoto Keskus on 2017 aastal Telliskivi Loomelinnakus asutatud mittetulunduslik näituseasutus, mille eesmärgiks on toetada dokumentaalfotograafia väärtustamist Eestis ja valdkonna arengut laiemalt, lisaks on keskus Lõuna-Aafrikas elanud ja töötanud Eesti juurtega fotograafi Juhan Kuusi fotopärandi hoidja, uurija ja esitleja.