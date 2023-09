Kunstnik Luca Berti: maainimestel pole ees maski, mida linlased sageli kannavad

Aeglase fotograafia meister Luca Berti armastab kasutada traditsioonilisi pimikutehnikaid. Tema käesolev väljapanek on valminud tsüanotüüpias, kus piltide ilmutamisel kasutatakse loomulikku päikesekiirgust. Uudne on Berti piltides tavalise mustvalge asemel sinine toon, mis annab fotodele omapärase filtri.

"Kristel Laur ja Toomas Järvet dokfotost tegid mulle ettepaneku teha siin näitus," tutvustas Berti. "Ma olin rõõmuga nõus, sest esiteks sain võimaluse tulla Eestisse, mida ma armastan. Samuti sain proovida midagi teistsugust, sest enamasti on mu pildid mustvalged."

Näitus sündis mitme aasta jooksul, mil kunstnik rändas jalgrattal mööda Põhjamaade, sealhulgas Eesti, külasid, jäädvustades analoog-laiformaatkaameraga kohalikku elu. Fotograaf ütles, et imetleb maainimesi ja külaelu ning on juba 13 aastat pühendunud selle jäädvustamisele.

"Minu arvates on nad ilusad, sest nad on nii ehedad, neil pole maski, mida me linnades sageli kanname," põhjendas Berti, miks ta maainimestest lummatud on. "Mina ise olen linnainimene, aga loodetavasti ma ei kanna maski."

"Ma hindan maaelu väga kõrgelt. See on minu missioon: jäädvustada maailma, mis kahjuks hakkab kaduma," jätkas kunstnik. "Sageli ei pöörata nendele paikadele piisavalt tähelepanu ja neid ei väärtustata."

Näitust "Põhjamaade sina" saab vaadata Telliskivi loomelinnakus Juhan Kuusi Dokfoto keskuses kuni 26. novembrini.