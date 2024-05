Galerii: Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses avati Eesti-Saksa fotograafide ühisnäitus

Fotoseeriad on sündinud kahenädalase residentuuri-programmi käigus sügistalvel. Anna läks kaameraga Saksamaale Cottbusi ja Alexander tuli Tallinnasse. Sügishallus ja võõra linna tänavatel valitsev tühjus mõjusid mõlemale ootamatult koduselt. Projekt on on osa programmist "Saksa kevad 2024".

"Ma jalutasin Cottbusis ringi, see oli tühi, meenutas mulle väga Tallinnat – üks nädal oli pime, üks nädal oli lumi. Siis hakkasin märkama aknaid, vahepeal nägin väikest kardinatükki, maalitükki, panin klassikallist muusikat kõrvaklappidesse ja hakkasin rändama oma sisse," jagas Lehespalu enda kogemust.

Janetzko arvates peegeldab fotograafia ka seda, kes parajasti pildistab. "Muidugi on Tallinnas see kõik olemas, see on Tallinnas pildistatud, aga teatud mõttes pildistasin ma iseennast," sõnas saksa fotokunstnik.

"Olen dokumentalisti taustaga, mis annab mulle palju erinevaid vaatenurki. Näiteks vanad trammid, mis siin sõidavad, on toodetud Cottbusis. Nii istusin ma siin trammi, millega sõitsin lapsepõlves. Need on seosed, mis hakkasid mängima oma rolli ja mulle meeldis tuua pildile asju, mis minu jaoks on ilusad," rääkis Janetzko.