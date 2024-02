Erki Lauri fotonäituste soovitused: Juhan Kuus on eesti dokfoto Arvo Pärt

Heikki Leis "Elu alles ees" Tartu Kunstimajas

Avatud 02.02–03.03.2024

Heikki Leis "Elu alles ees" Autor/allikas: Jürgen Vainola / Tartu Kunstimaja

Fotohuvilisest näitleja esimeseks soovituseks on külastada Tartu Kunstimajas väljas olevat Heikki Leisi näitust "Elu alles ees". Tegemist on keskkonnateemalise näitusega, kus kunstnik tahab tähelepanu juhtida paljudele probleemidele, mis meid ümbritsevad ja millega tema meelest piisavalt ei tegutseta.

"Tartus on hea võimalus päeval foto- ja maalinäitusi vaadata, õhtul teatrisse minna ja siis roniga koju," soovitas ta.

Toomas Volkmann "Täis minevik" Fotografiskas

Avatud 28.09.2023–10.03.2024

Toomas Volkmanni retrospektiivnäitus "täis minevik" Fotografiskas Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Lauri sõnul on Volkmanni näitus hea järg paar aastat tagasi Fotografiskas väljas olnud näitusele, mis käsitles samuti 1990. ja 2000. aastaid. "Volkmann on kahtlemata isevärki nähtus, aga kindlasti on ta fotod väga selle ajastu omad," märkis ta ning lisas, et soovitab kindlasti näituselt üles otsida fotograafi 1991. aastal tehtud autoportree kalladega.

"Kui ma seda fotot vaatan, siis ma füüsiliselt tajun, et paari aasta pärast ilmub Eestis Emil Tode raamat "Piiririik", mida ma soovitan selle näituse kõrvale lugeda," jagas ta soovitusi.

Fotografiska fuajees saab aga näha Volkmanni tehtud pilte 1990. Vibe'i klubipidudelt. "Nutitelefone ei olnud ja Toomas Volkmann oli ainuke lubatud fotograaf. Seda põrgut ja paradiisi ta seal jäädvustas ja näete ka 23-aastast Erkit," pajatas näitleja.

Peter Lindbergh "Olemise kergus" Fotografiskas

Avatud 03.02.2024–juuni 2024

Peter Lindberghi fotonäitus "Olemise kergus" Autor/allikas: Ichie Visual

"Olemise kergus" koosneb tippfotograaf Peter Lindberghi pika karjääri vältel tehtud fotodest. Lindbergh muutis nii seda, kuidas laiemalt moefotot, aga konkreetsemalt ka seda, kuidas tema kaamerasilma ette jäänud inimesi tajutakse.

"Kui te vaatate neid portreesid, siis tasuks meeles hoida tema enda tsitaati, et selleks, et sinu fotode kohta ei saaks öelda, et neid võib teha igaüks, pead sa ise kõigepealt kunstnikuna kellekski saama. See on üks tore ja laiem mõte, mida üldse kunsti, fotograafia või mille iganes kohta saab öelda," rääkis Laur.

Teiste supermodellide kõrval saab näitusel näha ka 1998. aastal tehtud fotot Carmen Kassist.

Elizaveta Porodina "Maskiga/maskita" Fotografiskas

Avatud 01.12.2023–14.04.2024

Elizaveta Porodina Fotografiskas Autor/allikas: Fotografiska

Elizaveta Porodina on sündinud Venemaal, kuid teismelisena kolis ta perega Saksamaale, kus on nüüdseks elanud ja töötanud rohkem kui 20 aastat. Näitus "Maskiga/maskita" võtab kokku autori loomingu viimastel aastatel ning hõlmab tema töid nii kunsti- kui ka moefotograafia vallas.

"Võib-olla pakuvad huvi need fotod, mis on lockdown'i ajal tehtud. Fotograaf ja modell ei ole ühes ruumis, vaid need on tehtud Zoomi kaudu," avas Laur näituse tausta.

"Lähedalt ja isiklikult. Juhan Kuusi portreed" Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses

Avatud 01.02.2024–04.05.2024

"Lähedalt ja isiklikult. Juhan Kuusi portreed" avamine. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Erki Laur rääkis, et tema südame on võitnud mustvalge analoogfotograafia, jäädvustused olukordadest, mis toimuvad päriselus.

"Juhan Kuusi Dokfoto Keskuses on Juhan Kuusi enda fotonäitus "Lähedalt ja isiklikult. Juhan Kuusi portreed" ja need on tõesti lähedalt ja isiklikult võetud mustvalged fotod, tegevuspaik on Lõuna-Aafrika 1970., 1980. ja 1990. aastate apartheidi ajal," selgitas ta.

Lauri sõnul on Juhan Kuus eesti dokumentaalfotograafia tunnustamata Arvo Pärt. "Ta ei jää ühelegi teisele maailma tippfotograafile alla," rõhutas ta ning lisas, et Kuusi näol oli tegemist kaastundliku fotograafiga. "Ta pildistas nii mustanahalisi, segarassilisi kui ka valgeid, lausa paremäärmuslasi. Ta tegi seda kõike võrdselt empaatiliselt, püüdes mõista inimest."

Kuusi näituse kõrvale soovitab ta Jupiterist vaadata filmi "Eesmärk leida rõõmu raskel ajal". "See film annab väga imelise konteksti Juhan Kuusi fotonäitusele ja võib-olla praegusele ajale üldse. See film räägib rõõmust ja kaastundest, leppimisest ja andestamisest," kirjeldas Laur.