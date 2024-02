Galerii: Fotografiskas avati Peter Lindberghi näitus "Olemise kergus"

Avaüritusel jagasid teoste taga olevaid lugusid ja mälestusi Lindberghist tema pojad Benjamin ja Simon, peolt astusid läbi ka Lindberghiga koos töötanud Eesti ja ka maailmalavade tippmodellid Karmen Pedaru ja Carmen Kass. Näitusel saab näha mitmeid ikoonilisi fotosid, sealhulgas Carmen Kassi portreed.

Peter Lindberghi näitus juhatab sisse Fotografiska moekuu. Kuni märtsi esimeste nädalateni on kõik Fotografiska saalid moefotograafide päralt. Lindberghi kõrval saab vaadata Eesti fotograafia suurkuju, Toomas Volkmanni näitust "Täis minevik" ning kaasaegse moefotograafia tõusva tähe Elizaveta Porodina näitust "Maskiga/Maskita".

Moekuu erisündmusteks on maineka moefotograafi Vincent Petersi siiatulek, kus ta lööb kaasa erinevatel üritustel, sh kohtumistel fotograafidega, aga ka Moekuu Talk, kus räägitakse moefoto hiiglaste jalajäljest maailmale ja Eestile, Kitty Florentine'i muusikaline tõlgendus Porodina näitusest ning Florian Wahli, Kris Lemsalu jt performance lavastus Volkmanni loomingust ja ajastust, mis kõik avavad moefotograafia valdkonna mitmekülgust.

"Moefotograafia on tugevalt seotud reklaamiga, mistõttu kiputakse seda fotograafia alažanrina alahindama. Tegelikult on moefotodel ja -fotograafidel kunstile omane võime muuta maailma – see kuidas me mingil ajahetkel näeme või muudame tõlgendust ilust, inimesest, väärtushinnangutest, võib olla nende kunstnike kätes. Nii on seda teinud ja teevad edaspidigi ka need kolm fotograafi, kelle töid hetkel näitame. Loodame, et nii leiavad paljud siit eripalgelist maailma-avastamist," sõnas Fotografiska kaasasutaja ja juht Margit Aasmäe.