Rita Ray kultuurisoovitused: George Gershwinist "Savvusanna sõsarateni"

Estonian Funk Embassy 8. sünnipäeva pidu

Mõnusa DJ-peoga saab tähistatud Estonian Funk Embassy 8. aastaseks saamine. Funk-soul-disko muusika jõuab teie kõrvu 9. veebruaril, Tallinna Erinevate Tubade Klubis. Saatkonna vanemaks saamist tuleb tähistama ka meie oma kultuuriminister Heidy Purga. Tasub tulla!

"Rhapsody in Blue"

Neljapäeval, 15. veebruaril tuleb Estonia Kontserdisaalis esitusele üks minu lemmikuid teoseid – G. Gerschwini "Rhapsody in Blue". Noored ja andekad muusikud Sten Heinoja (klaver), Rasmus Andreas Raide (klaver), Tanel-Eiko Novikov (löökpillid) ning Karl Johann Lattikas (löökpillid) kombineerivad lisaks sellele kullaprooviga teosele veel kontserdikavva originaalloomingut, kui ka 20.-21. sajandi heliloojate teoste seadeid.

Bändilaager: Valter Soosalu ja Philly Klaver 5

Philly Joe's jazziklubis astub üles 28. veebruaril Valter Soosalu, kuid hoopis tavatumas ja erilisemas formaadis. Nimelt on Vabaduse Väljakul asuvas jazziklubis plaan alustada uue kontsert-vestlusõhtu sarjaga, mis on minu meelest väga põnev. Olles ise muusik, meeldib mullegi piiluda teiste muusikute tagatubadesse, loomeprotsessi ning kuulata muidu vahvaid jutustusi. Valter on meeletult andekas, karismaatiline ja laiahaardeline muusik, kes annab kindlasti oma lugude ja lauludega igale publikus olijale elamuse.

Peter Lindbergh "Olemise kergus"

Fotografiska siin Tallinnas, Telliskivi loomelinnakus, on niikuinii minu lemmikkoht siin linnas. Ning alati, kui mõni uus näitus sinna tuleb, olen ma kindlasti platsis. Lisaks Lindberghi näitusele on seal ka hetkel Toomas Volkmann – täisminevik, ja Elizaveta Porodina – maskiga/maskita, mida ma juba olen külastanud ning mis jätsid ereda mulje.

"Savvusanna sõsarad"

Ma tean, et ilmselt enamik eestlasi on seda filmi juba näinud, kuid kui Sina, kes Sa praegu loed, veel ei ole – palun mine! Anna Hintsi poolt valminud linateos väärib igati kogu positiivset vastukaja, mis see imeline film pälvinud on.

Anett x Fredi kontsert D3-s

Kuna ma külastasin Aneti ja Fredi Paavli Kultuurivabrikus toimunud plaadiesitluskontserti, julgen ma väga soojalt soovitada ka nende muusikaauhindade tuules toimuvat kontserti. Nende ühine album "Read Between The Lines" on juba teeninud neile Eesti Muusikaauhindadel 3 nominatsiooni ning kes teab, mis tulevik neile veel toob…