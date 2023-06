Pärt Uusbergi kultuurisoovitused: Vancouveri kammerkoorist "Kuue meeskoori kontserdini"

Tallinn kannab alates 2022. aastast muusikalinna tiitlit. Selles valguses jagavad muusikaga lähedalt seotud inimesed igal kuul oma soovitusi, millele tähelepanu pöörata ja mida mitte maha magada. Juunis jagab soovitusi Pärt Uusberg, kes on juuni lõpus algava XIII noorte laulupeo "Püha on maa" kunstiline juht.

Kontserdikülastajana Tallinnas olen tänulik eelkõige võimaluste eest kuulata meie kõrgel tasemel kutselisi kollektiive: Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tallinna Kammerorkester, Eesti Filharmoonia Kammerkoor, Eesti Rahvusmeeskoor, Rahvusooper Estonia. Ühtlasi koorimuusikast läbiimbunud inimesena külastan meeleldi ka erinevaid koorikontserte, kus on esinejateks tublid harrastuskoorid. Kui varem, ütleme näiteks oma õpingute ajal, käisin väga tihti kontsertidel, siis viimasel ajal harvem, aga teadlikumalt valides, kuhu ja miks. Ehk et vaatan täpselt, mis on ühtlasi tuleval kontserdil kavas.

Tundub, et kontsertelu on Tallinnas ikka väga tihe. Vaadates otsa juunikuule, võib sealt leida pea iga päev midagi toimuvat. Mõned soovitused siinkohal minu poolt.

4. juuni kell 18 esineb Tallinna Toomkirikus väga kõrgel tasemel kooslus, Vox Clamantis, Jaan-Eik Tulve juhatusel, lauldes nii vanamuusikat kui ka tuues esiettekandele Helena Tulve uudisteose "Gloria".

6. juunil kell 18 tähistatakse Estonia kontserdisaalis legendaarse koorijuhi Hirvo Surva 60. sünnipäeva. Esinevad mitmed Hirvo Survaga seotud koorid.

7. juunil kell 19 on Tallinna Jaani kirikus unikaalne võimalus kuulata Kanadast siia sõitva kutselise koori, Vancouveri Kammerkoori kontserti. Nende peadirigendiks on Soome kogenud koorijuht Kari Turunen.

10. juunil kell 19 toimub Viimsi Artiumis kõrgel tasemel akordionisti Henri Zibo soolokontsert.

14. juunil kell 19 leiab aset Tallinna Jaani kirikus kontsert "Mööda linnuteed", kus esinevad Eesti Sinfionietta ja Kristi Mühlig kandlel. Kavas on minu jaoks väga inspireerivate heliloojate looming: Arvo Pärt, Galina Grigorjeva, Tõnu Kõrvits ja Henryk Mikolaj Górecki.

Täpselt samal kuupäeval ja kellaajal toimub ka Estonia kontserdisaalis teine väga huvitav kontsert, "Kuue meeskoori kontsert". Kontserdi pealkirjast lähtuvalt ühendavad oma jõud suisa kuus kõrgel tasemel Eesti meeskoori: Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoor, Tartu Akadeemiline Meeskoor, Tallinna Ülikooli Meeskoor, Inseneride Meeskoor, Teaduste Akadeemia Meeskoor ja Rahvusooper Estonia Meeskoor.

Järgmine soovitatud kontsert ei toimu küll Tallinnas, kuid olles Eesti Rahvusmeeskoori austaja, siis soovitan sedagi. Nimelt laulab Rahvusmeeskoor 16. juunil kell 18 "Rudolf Tobias 150" festivali raames Haapsalu Toomkirikus, orelil Piret Aidulo. Kavas Tobias, Kapp, Kreek jt. Sama kavaga kontserti on võimalik kuulata ka teistel kuupäevadel Kärdlas, Suure-Jaanis ja Kullamaal.

Üks põnev koht, kus toimub pea iga päev mõni kontsert, on EMTA kontserdi- ja teatrimaja. Juunikuust jääb silma sealt kaks huvitavat doktorikontserti: 16. juunil kell 19 Valle-Rasmus Rootsi dirigeerimise doktorikontsert ja 18. juunil kell 19 löökpillimängija Heigo Rosina doktorikontsert.

Ja viimaks, soovitan minna ka rahvusooperisse Estonia, kus on värskelt välja tulnud ooperiklassikasse kuuluv Richard Wagneri "Lohengrin". Samuti on võimalus juunikuus vaadata-kuulata aegumatuid teoseid nagu Tšaikovski "Luikede järv", Mozarti "Võluflööt" või Verdi "La Traviata".

Nagu näha on, siis võimalusi jagub ja see on kokkuvõttes vaid väike osa juunikuus toimuvast. Ilusaid kontserdielamusi kõigile!