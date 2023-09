Eiki kultuurisoovitused: kaasaegsest balletist Pastacani

"Giselle"

Tõeliselt võimas elamus, siin on kõike – tragöödiat, õudust, lüürilisust ja naelapea pihta tabavat komöödiat. Ingmar Jõela lavastuses on võetud ette klassikaline ballett, see "eestistatud" ja kaasajastatud (kuid põhjusega ja hirmus maitsekalt) ning kokku on saanud ühtaegu müstiline ja jalustrabav karussell naiseks olemisest, surelikkusest, armastamisest ning nende vahepeale jäävatest teemadest, mis puudutavad ja hirmutavad. "Giselle'i" võib minna vaatama ilma igasuguse eelteadmiseta ning see raputab su niimoodi läbi, et midagi jääb ikka külge. Eriliselt tahaksin välja tuua Anne Türnpu, kes laval väsimatult särab ning Sander Mölderi muusika, mis üllatab nii verdtarretavate kaasaegsete klassikaliste kompositsioonide, lärmaka pungi kui ka võimsate orkestreeritud biitidega. Pea nõksus kaasa ja nägu oli naerul!

"Alaska"

Joonas Veelmaa debüütluulekogu "Alaska" ilmus iseenesest juba pea aasta aega tagasi, ent kummitab mind ometi ka sel sügisel. Kes pole endiselt märganud sotsiaalmeedias lehte "Pöial on jala Alaska", saab sealsete postitustega sooja teha ning siis haarata raamatu järele – absurdsed, kohati lapselikud tekstid, autori sõnul peamiselt enesekriitika, mis aitab läbi huumori panna perspektiivi igapäeva, mida tihti liiga tõsiselt kipume võtma.

Õunaviks 20

Von Krahl avab 9. septembril üheks õhtuks taas uksed, et majutada legendaarse indie-plaadifirma sünnipäevapidu ja suisa kahe värske plaadi ilmumist. Muuhulgas näiteks selliste nimede nagu Puuluup, Meisterjaan ja Jakob Juhkam muusikat avaldanud leibeli juubeliõhtul astuvad üles legendaarne Pastacas koos Aigar Valsiga, Liis Ring ja Lauri Sommer. Tõotab tulla elamusi täis õhtu, millest ei tohiks üks eesti muusika austaja kohe kuidagi ilma jääda.

Kultuurifestival Särin

Üks viimaseid festivale selle aasta suvehooajal: SÄRIN toimub 15. ja 16. septembril Raplas ning seal saab nautida sisuliselt kõiki võimalikke kunstivorme muusikast kino, kujutava kunsti ja stand-upini. Kultusbänd Claire's Birthday annab ühe oma viimaseid kontserte, märgiliselt just Epliku kodulinnas, ühtlasi astuvad üles näiteks Lonitseera, Rita Ray, Meelik, Singer Vinger ja Meisterjaan. Saab näha Sundance'il auhinna pälvinud "Savvusanna Sõsaraid" ja vaadata foto- ning kunstinäituseid. Ühtlasi anname ise koos Maris Pihlapiga väga eksklusiivse akustilise kontserdi!

"Kaduvik"

Selle pühapäevani pääseb veel erandkorras sisse Linnahalli ruumidesse, kuhu on seatud üles terve hulk maja robustselt suursugust arhitektuuri komplimenteerivaid installatsioone. Pisut kõhedust tekitav ja rõhuv, aga samas äge elamus kõndida ringi neis suurtes tühjades kopituselõhnalistes saalides, kus aeg seisab paigal.

Väljasõit

Lõpetuseks kutsun peole! Otsustasime kolleegide Maris Pihlapi, Mattias Tirmaste ja Siim Pojengiga, et oleks aeg teha õhtu, kus saame mängida täpselt sellist muusikat, millist ise nii pikalt oleme tahtnud DJ-pidudel kuulda. 29. septembril täidame äsja uksed avanud Põhjala Tehase Ankrusaali lauludega diskost ja nu-funk'ist kuni ajatute hittide ning RnB ja house'ini. Saab hilisõhtust atmosfääri ja tantsida.