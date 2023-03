Siim Aimla kultuurisoovitused: "Macbeth", "Carmen" ja Philly Joe's

"Macbeth"

Mis sellest, et pileteid ammu enam ei ole, aga see on suure tõenäosusega selle aasta tähtsaim kultuurisündmus.

See on Eltsi, Semperi ja Ojasoo suurepärane koostöö. Muusikuna tooksin eriti välja filigraanse muusikavaliku ja ka väga hea esituse. Lepo Sumera muusika on võrratu ja mõjuv.

Peeter Volkonski lavastus "Carmen"

Kes ei ole näinud, siis veel on võimalus näha Volkonski lavastatud Bizet "Carmeni". Vaimustav lavastus! Saate lõpuks teada, mis selles loos ikkagi juhtub ja miks kõik läheb nii, nagu läheb!

Jazziklubi Philly Joe's

Tuntud muusikaajakirjade poolt maailma üheks paremaks jazz'iklubiks tituleeritud kontserdipaigas ei pea kunagi pettuma. Programm on maailmatasemel ja publik on võrratu. Umbes poole nooruslikum ja intelligentsem kui maailma keskmine jazz'iklubi külastaja! Just sinu koht ju!

Salaja võin öelda, et 26. märtsil tuleb sinna peaaegu incognito esinema maailma vingeim big band Vanguard Jazz Orchestra, aga sinna saab omanik Reigo Ahvena sõnutsi vaid läbi karmide tutvuste! Kui valimas käisid ja õigesti valisid, siis võib olla võimalus.

Valimistest rääkides: õppisime ju kõik seal midagi, vähemalt seda, et hoolimata vanemate manitsusest on täiesti sobiv endale mitte ainult rusika, vaid ka mingi palju raskema esemega vastu rindu taguda, väites, et just mina olen Liivimaa parim.... ehk siis 10. märtsil klubis Kärbes Funk Festival! Seda sa küll ei kahetse!