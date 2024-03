Festival FinEst Funk tutvustab nii Eestis kui Soomes rahvusvahelist funk-muusikat

"Festivali idee sündis Petteri Hasaga koostöös, soovisime luua platvormi mõlema riigi funk-bändide tutvustamiseks ja vahetamiseks. Plaanid on laieneda Soomes teistesse linnadesse ning teha aastaringselt satelliitkontserte," kinnitas festivali korraldaja Sten Valdmaa ja lisas, et eesmärk on festivalil tutvustada Eesti ja Soome funk'i eripärasid.

Esmakordselt jõuab Eestisse Grammy nominent Norrbotten Big Band koostöös instrumentaal-funk'i esindaja Nine Sparks Riotsiga. Norrbotten Big Band on bigbänd, mille juhtfiguur on saksofonist Joakim Milder. Bändil on aastate jooksul olnud palju erinevaid soliste, teiste seas Joe Lovano, Toots Thielemans, Maria Schneider, Jonas Kullhammar, Miriam Aida, Magnus Lindgren, Chris Potter, Randy Brecker, Dave Liebman jt.

Festivalil astub lavale ka Itaalia artist Giacomo Turra, kes alustas 2018. aastal oma soolomuusikaprojekti, keskendudes RnB'le, funk'ile ja jazz'ile. 2021. aastal andis Giacomo välja "The Groove Sessions" kogumiku funk- ja RnB-lugudest, mis olid salvestatud koostöös eri muusikute ja lauljatega kogu maailmast.

Eesti artistidest astub üles Estonian Funk Unit, mida juhivad Artis Boris ja Kris Dén. Festivalil tehakse kummardus Eesti jazz- ja funk-muusika pioneeridele Jaan Kumanile ja Marju Kuudile. Soome funk'i esindab We Got Soul feat. Sam Huber.

Festival toimub Eestis 14. märtsil Tartus Alexela loomelaval ja 15. märtsil Tallinnas teatrimajas JAIK (endine Vaba Lava). Soomes on festival 16. märtsil ning festivali toimumispaikadeks on Ravintola Töölö ja jazzklubi Storyville.