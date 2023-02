Uus festival FinEst Funk viib kohaliku funk-muusika ka Helsingisse

Lavalaudadele astub 11-kordne Grammy võitja, Ühendriikides sündinud ning hetkel Amsterdamis resideeruv trompetist Philip Lassiter koos bändiga, Saksamaalt pärit Funky Times ning kohalik Siim Aimla Funk Band, mida saadavad lauljad Eleryn Tiit ja Sofia Rubina. Muusikalt valivad Funk Embassy DJ-d.

Trompetist Philip Lassiter on Texase funk'i, Alabama gospeli, New Orleans'i jazz'i ja Nashville'i soul'i juurtega auhinnatud arranžeerija ning Prince'i taustabändi New Power Generation juht ja arranžeerija. Ta on koos musitseerinud teiste hulgas artistidega, nagu Prince, Roberta Flack, Jill Scott, Anderson. Paak, Queen Latifah, Lee Ann Womack ning Big & Rich.

Kollektiiv Funky Times on Saksamaa internetisensatsioon, kes on koostööd teinud näiteks Dirty Loopsi liikme Hendrik Linderiga. Samuti on nad esinenud Hollandis üritusel Candy's Choice, kuhu on oodatud tuntud saksofonisti Candy Dulferi lemmikud artistid kogu maailmast.

Saksamaa funk-sensatsioon Funky Times. Autor/allikas: Reinhold Blaha

Festivalil astub üles ka siinne Siim Aimla Funk Band, kelle loomingut on mõjutanud muusikud, nagu John Scofield, Jaco Pastorius ja Bob Mintzer. Samuti ammutab bänd inspiratsiooni kunstist, kirjandusest ning elust laiemalt. Kollektiivi toetavad vokalistid Eleryn Tiit ja Sofia Rubina.

"Aastaid Eestis musitseerinud Soome juurtega trummari ja ettevõtja Petteri Hasaga koos tuli idee teha kahepäevane üritus, mis toob Eestisse ja Soome funki maailma tõusvad tähed ning juba tuntud muusikud," tutvustas festivali korraldaja Sten Valdmaa.

"Lisaks kaasame igal aastal kohalikke bände Eestist ja Soomest. Samuti on plaan organiseerida vestlusi, mis avaksid muusikamaailma telgitaguseid," lisas Valdmaa.

Festivali FinEst Funk toimumiskoht Tallinnas on Kärbes Kitchen&Bar. Üritus toimub Estonian Funk Embassy'ga ja algab 10. märtsil kell 21.00, täpsem ajakava on tulekul.