Kultuurisoovitused Helsingis: HAM, olümpiastaadion, Oodi, Kaapelitehdas

Esimesena soovitas Valkeeniemi Helsingi külastajatel seada sammud olümpiastaadioni juurde, mis on läbinud uuenduskuuri. "See on selline eriline silmapaistev ehitis, et seda tasub ka seestpoolt vaadata." Samuti ootab staadion ka talisportlasi, kes saavad uhkelt mööda olümpiastaadionit suusatada. "See on kindlasti kihvt kogemus," mainis Valkeeniemi.

Kunstielamust tasub Valkeeniemi sõnade kohaselt otsida Helsingi kunstimuuseumist, kus parajasti on avatud näitus perekond Sipiläst. Näitusel näeb väljapanekuid Greta Hällfors-Sipilä ja Sulho Sipilä loomingust, mis Valkeeniemi arvates on teistsugune, võrreldes tolleaegse tavapärase kunstistiiliga. Nii mõjub väljapanek uuendusmeelselt ja värviliselt.

Samuti on Helsingi kunstimuuseumis üles pandud kaks Tove Janssoni freskot, millele võiks ka muuseumit külastades pilgu peale visata.

Helsingi linnamuuseumis on aga üles pandud näitus "Armas Tallinna", mis on pühendatud Eesti vabariigi taasiseseisvumise 30. aastapäevaks. "See on soomlase pilk Tallinnale," sõnas Valkeeniemi, kelle sõnul kajastatakse eriti huvitavalt perioodi ajast, mil Eesti ei olnud veel iseseisev.

Kui veel Helsingis aega üle jääb, soovitas Valkeeniemi uudistada ka sadama läheduses asuvat Kaapelitehdast. Kuigi hoonesse veel hetkel sisse ei pääse, on imetlusväärne selle ehitise arhitektuur. Tegemist on esimese majaga, mis on täielikult etenduskunstile pühendatud. Nii hakkavad hoones toimuma näiteks mitmesugused tantsulavastused.

Muidugi tasub külastada ka Helsingi raamatukogu Oodit. "Seda ma soovitan alati." Kindlasti tuleb raamatukogu külastamiseks varuda aega, ent puhkepause saab teha hoones paiknevas kohvikus.