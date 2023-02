Erki Pärnoja kultuurisoovitused: "Elajannad", "Aalto" ja "Vapilõvi"

"Elajannad" — Eva Kolditsa ja Mingo Rajandi passiooni kahele naisele ja viieliikmelisele ansamblile soovitaksin ma kõikidele naistele. Ja kõikidele meestele. Seda lihtsalt peab nägema! Nad on hakkama saanud millegi tõeliselt ilusa ja võimsaga. "Elajannad" on ühe naise CV, curriculum vitae — elu jooksurada, mille alguspunkt on sünd, mille lõpp-punkt on surm, kuid võib-olla ka vastupidi. Lisaks etendustele Vaba Laval ilmus esietenduse päeval ka samanimeline album.

"Aalto" — Kino Artises on võimalik näha dokumentaalfilmi arhitektidest Alvar ja Aino Aalto. Tohutult ilus ja paeluv film nende elust, loomingust, pühendumisest, armastusest teineteise ja oma töö vastu. Nägin seda filmi esmakordselt eelmisel aastal ja kui leidsin selle kinokavast, tundsin, et tahaks seda kindlasti ka suurel ekraanil näha. Lisaks sellele, et põhjamaise arhitektuuri ja disaini austajana sain tutvuda kuulsa arhitektide paari loominguga lähemalt, lummas film ka oma pildi- ja helikeelega Just nii tutvusin ka Sanna Salmenkallio muusikaga.

"Agnes, kroonikud ja psühhokroonikud" — Lavastaja Merle Karusoo, kunstnik Eugen Tamberg, muusikajuht Riina Roose ja osades Katrin Saukas ning EMTA lavakunstikooli XXXI lennu tudengid. Etendust tutvustav tekst kõnetas mind kohe. Samuti ootan, et saaksin taas kogeda seda sünergiat, mis on XXXI lennu tudengitel on. Imetlen nende omavahelist koostööd, nende energiat — mul on olnud võimalus seda lähemalt ja kaugemalt jälgida, nende inimestega tutvutada ja mõtteid vahetada. See trupp on inspireeriv ja erakordne.

"Vapilõvi" — Olles lähedalt näinud, kuidas see raamat justkui ühe hingetõmbega sisse ahmitakse ja kiidusõnadega kirjeldatakse, ei jõua ma ära oodata seda hetke, mil saan selle oma peab-lugema-virna tipust haarata ja läbi lugeda.

Peedu Kass Momentum feat. Bugge Wesseltoft Talvejazzil — Uuenenud koosseisuga Momentumit saab olema põnev kuulata. Olen Peedu tegemistega end alati kursis hoidnud, eriline lemmik oli minu jaoks 2021. aastal Triigi Filharmoonias esiettekandele tulnud "Hiiglase Hällilaulud", mis oli kirjutatud kontrabassile ja keelpilliorkestrile. Aga tagasi Momentumi juurde! Lisaks sellele, et ansambliga on liitunud läti trummar Kaspars Kurdeko, on laval seekord ka kaks pianisti. Triost saab kvartett — bändiga liitub Norra armastatud klahvpillimängija, helilooja ja jazziuuendaja Bugge Wesseltoft.