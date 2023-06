Triigi Filharmoonia hooaeg avatakse luulenäituse ja Maria Fausti "Maarja missaga"

Saaremaal asub Triigi Filharmoonia täitub tänavu Berit Kaschani luulega, kokku on kontserdimaja seintele paigutatud 20 luuletust. Näituse "Ärkan tõusuvees" jaoks on luuletused kujundanud eksponaatideks graafiline disainer Johannes Naan.

Berit Kaschani sõnul on inimese siseilm ja teda ümbritsev keskkond, sealhulgas inimsuhted, omavahel lahutamatult seotud. "Mõjutades üht, mõjutame ka teist. Minu jaoks on kirjutamine ikka olnud võimalus avastada tuntud ja tundmatuid paiku, korrastades samal ajal oma siseilma ja hea õnne korral pakkuda nende rännakute tulemusena sündinud tekstidega äratundmisi ka teistele inimestele. Loodan, et sel suvel Triigi sadamas näitusel olevaist tekstidest leiab iga külaline veidi hingekosutust ning indu, et endagi mõtted kirja panna ja miks mitte neid ka jagada."

Näituse tekstid pärinevad Kaschani luulekogudest "Ma naeran magades" (2016), "Hommikune vahetus" (2019) ja "Täna piisab vähesest" (2022) ning lavastusest "Elajannad". Hooaja lõpus on võimalik südamelähedane luuleeksponaat endaga kaasa viia, teoste müügituluga toetatakse tänavu väärkoheldud lastele ja noortele miljööteraapiat pakkuvat Pepleri ravikodu.

Luulenäitus "Ärkan tõusuvees" avatakse 22. juunil ning jääb avatuks kuni 13. augustini.

Lisaks näitusele avab Triigi Filharmoonia kaheksanda hooaja ka Maria Faust "Maarja missa" kontsert, mida dirigeerib Endrik Üksvärav ja kus astuvad lavale Maria Faust Band ja Collegium Musicale. 21. juulil astub Triigi Filharmoonia lavale Jarek Kasar, 3. augustil esinevad Triin Ruubel-Lilleberg (viiul), Theodor Sink (tšello) ja Tammo Sumera (elektroonika), kes mängivad Bachi, Vasksi, Reichi ja Saariahot. 12. augustil on laval EestI Jazzliidu eriprogramm, mis toob lavale Kirke Karja + Sireenid, Jana Küti, Elina Martinsoni, Anett Tamme ja I Think You're Awesome'i.