Keiti Vilmsi rändnäitus jõuab Ugala teatrisse

Ugala teatrimajas on avatud kalamburisti Keiti Vilmsi heategevuslik ning vaimsele tervisele keskenduv rändnäitus "Neuroosiaaia kuninganna". See on autori kolmas sellekujuline näitus väljaspool digimaailma.

Teatrimajas olevat 13 eksponaati on võimalik huvilistel omandada heategevuslikult oksjonilt Ugala Facebooki kaudu kuni 30. märtsini, teenitud tulu annetavad teater ja autor Viljandimaa naiste tugikeskusele.

"Tugikeskus soovib, et naised ja nendega kaasasolevad lapsed ei jääks turvakodu seinte vahele ainult raskete mõtetega, vaid saaksid kogeda meeldivaid elamusi. Näiteks minna kinno, teatrisse, kontserdile, ujulasse. Uue elu alustamine võtab tavaliselt kogu ressursi," märkis tugikeskuse juhataja Marju Tuoppi. "Toetus aitaks naisel eneseväärtust säilitada või taasluua."

Keiti Vilmsi näitus võtab ette vaimse tervise sõnavara ja keerab selle kummuli. Autori sõnul on kõik sõnamängud isiklikult läbi tunnetatud — raskel ajal on olnud talle abiks just sõnakunst. Näitusega ühendava lülina keskendub vaimse tervise temaatikale samuti Ugala repertuaaris olev Liis Aedmaa ja Laura Kalle lavastus "Kui sa tuled, too mul lilli".

Näituse kalambuurid on kujundanud graafiline disainer Johannes Naan. Näitus oli varem heategevuslikuna avatud suvel Triigi Filharmoonias Saaremaal ja sügisel Port Arturi keskuses Pärnus.

Keiti Vilms on pälvinud 2017. aastal haridusministeeriumi Keeleteo auhinna, märtsis 2018 oli ta nomineeritud kultuurkapitali vabaauhinnale korraga oma raamatu "@keitivilms" ja säutsude eest Twitteri kontol @keitivilms.