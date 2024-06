Triigi Filharmoonia üheksanda hooaja avab Mingo Rajandi kontsert

Triigi Filharmoonia eestvedajate Hannaliisa Uusma ja Teele Varese sõnul seob juubelieelne üheksas suvi kokku vanad ja uued lemmikud.

Tänavuse Triigi hooaja on visuaalseks tervikuks kujundanud kunstnik Kristi Kongi ja sinna juurde teinud graafilise disaini Karl-Robert Kagge. "Igal aastal on Triigi Filharmoonia hooaja kujundanud inspireeriv Eesti naiskunstnik. Kuigi Kongi on kohutavalt hõivatud, oli ta Triigi fännina siiski nõus ja tulemus sai väga kihvt," ütles Uusma.

27. juunist kuni 11. augustini on üleval ka kunstnik Björn Koopi pildipilv. Pilve moodustavad abstraktsed joonistused linnakeskkonnast ja arhitektuurist, mis on loodud aastatel 2020–2024.

Triigi Filharmoonia üheksanda hooaja programm: