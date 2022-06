Triigi Filharmoonia kutsub mõtisklema autismi ja loovuse teemal

33-aastane Martin Kiis pole oma elu jooksul pidanud vajalikuks palju rääkida, kuid ta mäesuusatab, võistleb triatlonidel, tikib ja maalib. Triigi Filharmoonia algavaks hooajaks on Martin lõuendeile kandnud tuhandeid kroonlehti. Autistliku noormehe maalinäitus kutsub vaatajat mõtisklema autismi ja loovuse teemal.

6570 = 18 x 365. See on päevade arv täiskasvanuks saamiseni, mil autistlike noorte peredel on lihtsam koduse hoolduse tarbeks tuge saada. Pärast kooliea lõppu on peredele riiklike toetuste saamine keeruline ja noortele tegevuste leidmine raskendatud. Heategevuslik näitus kutsub annetustega toetama autismispektri häirega noorte hooldust ja huvitegevust.

Triigi Filharmoonia seitsmendal hooajal astuvad üles Puuluup, Erki Pärnoja, Mustkunst inTriigis, Pol Belardi Force ja Ajaväli, Kimmo Pohjonin: Soolo, Maarja Nuut ja Nicolas Stocker. 16. juulil toimub ka Mustjala festival 2022.

Näitus "Martin ja 6574,5 kroonlehte" on Triigi Filharmoonias avatud 25. juunist 14. augustini.