Triigi Filharmoonia suvise hooaja avakontsert on Maria Fausti "Maarja missa"

Triigi Filharmoonia tänavusse programmi mahub nii muusikat kui ka luulet. Vahetult enne "Maarja missa" kontserti avatakse samas Berit Kaschani luulenäitus "Ärkan tõusuvees", mille keskmes on autori suviselt soe mõtete ja tunnete sisemeri. Luuletused on kujundanud eksponaatideks graafik-disainer Johannes Naan.

Lisaks on Triigi Filharmoonia kavas 21. juulil Jarek Kasar, 3. augustil Triin Ruubel (viiul), Theodor Sink (tšello) ja Tammo Sumera (elektroonika) ning 12. augustil Eesti Jazzliidu eriprogramm – Kirke Karja & Sireenid: Jana Kütt, Elina Martinson, Anett Tamm ja Taani džässansambel I Think You're Awesome.

Festivali Klaaspärlimäng egiidi all esitatava "Maarja missa" helikeeles kohtuvad keskaja muusika, džässi, eksperimentaalse nüüdismuusika, aga ka eesti vanema rahvaviisi muusikalised mõjutused. "Maarja missas" on kasutatud liturgilise missateksti kõrval ka dramaturg Eero Epneri koostatud valimikku Karl Ristikivi tekstidest. Teose helikeel on võrdlemisi eksperimenteeriv – muusikalised stiiliviited vahelduvad siin üsna kiiresti. Kooril ja instrumentaalansamblil on "Maarja missa" kui terviku raames erinevad rollid – kui sisuline raskuskese on peamiselt koori kanda, siis ansamblile jäävad dramaatiliste aktsentide rõhutamine, siduvad vahemängud ja muusikaline kommentaarium.

Kontserdi peateose eel kõlab Collegium Musicale esituses valik Cyrillus Kreegi vaimulikke rahvaviise, mis tähistab heliplaadi "Kreek. Sacred Folk Tunes" ilmumist.