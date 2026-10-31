X!

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

Kirjandus
Tallinna Keskhaigla lähistel, Ravi tänava lõpus, avati A. H. Tammsaare romaanile
Vaata galeriid
39 pilti
Kirjandus

Laupäeval avati Ida-Tallinna keskhaigla lähistel Tammsaare romaanile "Tõde ja õigus" pühendatud mälestuspink.

Romaanile pühendatud pingi mõtte käis välja ajaloolane Jaak Juske ning pingi valmimist rahastas linnapea Peeter Raudsepp oma perekonnaga.

""Tõe ja õiguse" esimene osa ilmus sada aastat tagasi, kuid Tammsaare käsitletud küsimused õiglusest, üksteise mõistmisest ning armastusest ja selle puudumisest on olulised ka tänapäeval. Tallinnas on tähtis hoida nähtaval paiku, kus meie kultuurilugu on sündinud. Loodan, et sellest saab koht, kus hetkeks peatuda ja mõtiskleda, ning ehk innustab see ka Tammsaare teost uuesti kätte võtma," ütles Raudsepp.

Pink asub Ravi tänava lõpus, Ida-Tallinna keskhaigla juures. Asukoha leidmisel sai määravaks paik, kus Tammsaare oma romaani kirjutas.

"Selleks, et saada romaani kirjutamiseks piisavalt loomerahu, üüris Tammsaare ärklitoa niinimetatud Veidenadleri suvilas aadressil Kirikuaia 6. Kahjuks lammutati maja 1950. aastatel. Praegu asub samas kohas lastepolikliinik," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Mälestuspingi idee välja pakkunud Jaak Juske sõnul väärivad meie kultuuriloos olulised paigad tähistamist. "Eriti veel siis, kui linnaruum on ajas tundmatuseni muutunud. Meie ühe peamise tüviteksti sünnipaik on just selline," märkis Juske.

Toimetaja: Karmen Rebane

INTERVJUUSARI "ID"

KULTUURIPORTAAL SOOVITAB

KULTUURI KIIRKURSUS

UUE MUUSIKA REEDE

ERSO KONTSERT

NÄDALA ALBUM

Värsked artiklid

17:10

Selgusid Eesti Kirjanike Liidu noorte tõlkevõistluse võitjad

17:02

Taavi Arus: Jüri Järvet elas kohati rokkstaari elu

15:39

Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

14:20

Tiina Lokk: oma kinosaal aitaks PÖFF-il suure hüppe edasi taha

12:55

Kitarrist Robin Mäetalu avaldas debüütalbumi "Round One"

12:44

Urmas Lennuk: ma arvan, et üksindus tapab rohkem inimesi kui vähk

09:58

Arvustus. "Vöötrada": valgusega maalitud lein

09:36

Galerii: EKA galeriis avati mahukas disaininäitus "Tool, uks, roos ja lusikas"

Lavakast lavale

kuula kontserte

klassikaraadio

LOETUMAD

28.10

Suri metallikunstnik ja skulptor Kaie Parts

15:39

Galerii: Von Krahl tähistab sünnipäeva kaheksatunnise kestvusaktsiooniga

30.10

Erik Roose: Soome televisioon andis eestlastele ettekujutuse teistsugusest ühiskonnast

15:14

Linnaorkestrid soovivad riigilt Tallinna Linnateatriga sarnast rahastamiskokkulepet

29.10

Tiina Lokk: ametnikud tegid mulle selgeks, et PÖFF-i pole kellelegi vaja

30.10

Uue muusika reede: 35maffia, Meelik, Kitty Florentine, Planeet jt

09:10

Nädala album. Prodigyboys näitab "Tiigri" tuules oma mitmekülgsust

14:49

Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

29.10

Suri "Star Trekist" ja "X-meestest" tuntud Patrick Stewart

30.10

Ukrainast pärit dirigent Aleksandr Bražnik: Eesti on osa minu elust

MUUSEUMID

AASTAÜLEVAATED

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo