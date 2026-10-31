Galerii: Ida-Tallinna keskhaigla juures avati "Tõele ja õigusele" pühendatud pink

Romaanile pühendatud pingi mõtte käis välja ajaloolane Jaak Juske ning pingi valmimist rahastas linnapea Peeter Raudsepp oma perekonnaga.

""Tõe ja õiguse" esimene osa ilmus sada aastat tagasi, kuid Tammsaare käsitletud küsimused õiglusest, üksteise mõistmisest ning armastusest ja selle puudumisest on olulised ka tänapäeval. Tallinnas on tähtis hoida nähtaval paiku, kus meie kultuurilugu on sündinud. Loodan, et sellest saab koht, kus hetkeks peatuda ja mõtiskleda, ning ehk innustab see ka Tammsaare teost uuesti kätte võtma," ütles Raudsepp.

Pink asub Ravi tänava lõpus, Ida-Tallinna keskhaigla juures. Asukoha leidmisel sai määravaks paik, kus Tammsaare oma romaani kirjutas.

"Selleks, et saada romaani kirjutamiseks piisavalt loomerahu, üüris Tammsaare ärklitoa niinimetatud Veidenadleri suvilas aadressil Kirikuaia 6. Kahjuks lammutati maja 1950. aastatel. Praegu asub samas kohas lastepolikliinik," ütles Tallinna Kirjanduskeskuse direktor Maarja Vaino.

Mälestuspingi idee välja pakkunud Jaak Juske sõnul väärivad meie kultuuriloos olulised paigad tähistamist. "Eriti veel siis, kui linnaruum on ajas tundmatuseni muutunud. Meie ühe peamise tüviteksti sünnipaik on just selline," märkis Juske.