Alden Kirss: kahes kultuuriruumis üles kasvamine on mu tugevus

Ugala teatri näitleja Alden Kirss on pärit Torontost, kus ta sündis eestlasest ema ja ameeriklasest isa perekonda. Tema lapsepõlv möödus kahe riigi vahel pendeldades: kord elas ta Eestis, siis aga jälle Kanadas.

"Ma tulin Eestisse esimesse klassi, aga käisin koolipõlve jooksul tihedalt edasi-tagasi ehk teises, viiendas ja üheksandas klassis olin Kanadas, ülejäänud aja olen Eestis olnud," selgitas ta saates "OP".

Pidev kodumaa vahetamine on tähendanud ka pidevat kohanemist uue keskkonnaga. See ongi Kirsi sõnul kõige keerulisem olnud. Samas on kahe kodumaa juures ka palju plusse.

"Ma olen kakskeelne ja olen saanud kogeda kaht erinevat kultuuri," tõi ta välja. "Eks see on mingit pidi jätnud jälje, aga ma arvan, et see on mõnes mõttes mu tugevus ka."

Teatri vastu hakkas Kirss huvi tundma Eestis elades. Siin õppis ta Tartu Waldorgümnaasiumis, kus on teatritegemine väga au sees.

"Seal on väga tore draamajuht Külli Aavakivi, kelle käe all ma sain näiteringis käia ja kõik Shakespeare'id ja klassinäidendid ära teha. Ma tundsingi vist kaheksandas klassis esimest korda, et siin ma tunnen ennast kuidagi koduselt ja hästi," meenutas ta.

"OP" Autor/allikas: Ken Mürk/ERR

Hetkel on Kirsil käimas viies hooaeg Ugala teatris. Praegu tema repertuaaris olevatest lavastustest peab Kirss kõige olulisemateks Bartley McCormicki rolli "Inishmaani igerikus" ja Lucast peagi esietenduvas lavastuses "Viies samm".

Uuel nädalal esietenduv Andres Noormetsa lavastatud "Viies samm" on Kirsi sõnul lugu sõprusest, isadest ja poegades, alkoholismist, usust ja armastusest.

"Ma arvan, et peaaegu iga eestlane on üht- või teistpidi puutunud kokku alkoholismiga. Olgu see siis tema vanaisa, vanaema, tädi, onu, vend, õde või sõber. See paratamatult on olnud osa meie kultuurist, sest me oleme tulnud Nõukogude Liidust, kus valge viin oli põhiline uimasti," nentis näitleja.