Ugalas esietendub David Irelandi "Viies samm"

Anonüümsete Alkohoolikute programmi läbinud Mart on alustava Lukase tugiisik. Tegemist on kahe mehe pingelise teekonnaga, mis läbib nii inimolemise rõõmsaid tippe kui ka ootamatuid ja jahmatavaid sügavikke. Lavastuse pealkiri viitab Anonüümsete Alkohoolikute programmi viiendale sammule, mille käigus tunnistatakse oma eksimusi ja saladusi iseendale ning teisele inimesele. See on oluline osa teekonnast, kuid ausus ei pruugi alati tuua oodatud kergendust.

Andres Noormetsa sõnul saab "Viies samm" alguse mõttest, et inimene plaanib, aga jumal naerab. "Kaks inimest lähevad üheskoos rännule, aga kui nad algusesse tagasi jõuavad, siis ei tunne nad seda kohta enam ära. Nii palju on vahepeal muutunud. Elu on tuuleiil ja surm on illusioon," sõnas lavastaja.

David Ireland on Põhja-Iirimaa näitekirjanik, kelle näidend "The Fifth Step" esietendus 2024. aastal Šotimaal. Hiljem jõudis lavastus ka Londoni West Endi ning Soome Rahvusteatrisse.

Ugala lavastuse on tõlkinud ja lavastanud Andres Noormets, kes on ka lavastuse kunstnik. Kostüümikunstnik on Maarja Viiding, valguskunstnik Villu Konrad ja originaalmuusika autor Hans Noormets ehk Rozell.

Lavastuses mängivad Riho Kütsar ja Alden Kirss.