Aasta muinsuskaitseteoks kuulutati Tallinna Linnahalli Enn Põldroosi loodud gobelääni "Inimeste elu" päästekonserveerimine ja digiteerimine.

Hästi restaureeritud hoonete ja interjööridetailide eest said auhinna Laimjala mõisa peahoone maalingu ning Vastseliina Katariina kiriku altarimaali taastajad, samuti Patarei kommunismi mälestusmuuseumi ja Rakvere Ukuaru muusikamaja restaureerijad.

Auhindu jagus ka pärandi tutvustajatele, hoidjatele ja uurijatele. Agne Trummali nimelise noore muinsuskaitsja preemia pälvis Britta Karin Arnover. Elutööauhind läks Eva Mölderile ja Ülle Tamlale.

"Me näeme hästi mitmekesist pilti. Me näeme inimesi, kes on teinud kogukonna heaks midagi, ja ka suuri ehitusprojekte. Meil oli 16 nominatsiooni ja üle 70 nominendi ja mul on väga hea meel, et majanduslikult keerulisel ja äreval ajal leidub meie seas inimesi, kes on jätkuvalt valmis panustama nii oma aega kui raha pärandihoidu. See on ülitore," ütles muinsuskaitseameti peadirektor Marilin Mihkelson.