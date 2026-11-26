Maailmaklassiku Henrik Ibseni (1828 – 1906) kummaliste ja põnevate sümbolismi-sugemetega näidendit "Metspart" (1884) mängiti siinmail viimati Ingomar Vihmari lavastuses Draamateatri väikses saalis 2007. aastal. Esimene "Metspart", mida mina teatris nägin, oli Jaan Toominga mõjus lavastus Vanemuises 1990. aastal. Kõige selgemini on mällu sööbinud Liina Olmaru Hedvig ja Hannes Kaljujärve doktor Relling.

Pärast Madis Kalmeti "Metspardi" esietendust kuulsin mõnelt vaatajalt skeptilisevõitu alatooniga märksõnu: aeglane ja steriilne. Enda sees olen sõnastanud teisiti: lavastus on stiilipuhas ja väärikas. Seda kõigis komponentides. Kunstnik Pille Jänes, kelle loomelaad minimalistlik, toonitab Ugala suurel laval kõrgusmõõdet. Ekdalite kodu iseäralik pööning, kus pesitseb metspart, kõrgub tõesti laeni. Valguskunstnik Margus Vaigur lisab pööningule valguse ja varjude salaväge, ühel momendil tundus, et looduslikus mustris kangastub kellegi saatanlik lõust. Omapärase võõritusemõõtme annavad paar suurt prožektorit lavaruumis, haakudes ju loogiliselt Ekdali fotoateljeega, samas viidates elunäitelavale avaramas tähenduses. Ühes tabavas stseenis saab prožektori valgusvihust survestav ülekuulamine. Peeter Konovalovi muusikaline kujundus on temale omaselt delikaatne ja peenekoeline. Viimasel ajal on teatris lausa epideemiline nähtus lakkamatu muusikataust, üle igasuguse mõõdu ja määra helindatud lavastused. Rahustav kogeda, et keegi siiski veel usaldab näitlejat laval ja kuulajat saalis.

Ugala teatri "Metspart" Autor/allikas: Annika Vihmann

Just see usaldus ongi tunnuslik Madis Kalmeti lavastusele. Alates esimesest misanstseenist on märgatav distants tegelaste vahel, mis meenutab Mikk Mikiveri režiijoonist. Suur lavaruum võimaldab niisugust suhete pingestatust. Nõnda saab iga lähenemine ja kaugenemine oluliseks, rääkimata puudutustest. Näidendi tegelaskonda on mõnevõrra kärbitud, seejuures ilma kadudeta. Näiteks puudub "deemonlik" Molvik, ometi räägitakse ta nähtavaks. Esimeses vaatuses ei näe me suurärimees Werle külalisi ega kammerhärrasid, kummatigi ei teki kahtlustki, et lauas oli kolmteist inimest. Ja kui Hjalmar Ekdal kodus eputab uute teadmistega tokaierist, on ilmselge, kuis mehike ehib end taas kord võõraste sulgedega.

Näitlejate ansambli kammerlik, teadlikult sordiini alla surutud mängulaad sobib suurele lavale üllatavalt hästi. Lavastus ei tõtta ühelegi tegelasele hinnangut andma, kedagi lahmivalt sildistama, huupi hukka mõistma. Just see hoiak ongi kooskõlas lavastuse tõsise, valusalt kaasaegse sõnumiga, mida ei afišeerita lihtsustatult, vaid publiku kaasa mõtlemise ja kaasa tundmise võimet usaldades.

Lauren Grinberg Ugala teatri lavastuses "Metspart" Autor/allikas: Annika Vihmann

Kaks kunagist sõpra, kelle taaskohtumine vallandab dramaatiliste sündmuste ahela, on Gregers Werle – Aarne Soro ja Hjalmar Ekdal – Janek Vadi. Mõlemad mängivad oma rolli nüansitäpselt, ent kumbki üpris erinevalt. Gregers oma ideaalsete nõudmistega jääb Soro kehastuses valdavalt endassesulgunuks, reetlikumad tundevarjundid ilmnevad tema suhtlemisel isaga. Tarvo Vridolin mängib suurärimees Werlet vaikse sisemise väärikusega, vananeva üksildase mehena, kellele poja lapsik jäikus haiget teeb. Et Gregers isa lepitusekätt vastu ei võta, tundub lapsik.

Janek Vadi loob veenva portree Hjalmar Ekdalist, mugavast keskpärasest vennikesest, kellega on hirmlihtne manipuleerida. Milligrammi täpsusega on lisatud koomikat ja naeruväärsust. Enesearmastus ja oo kui läbinähtav pseudo-dramaatilisus ilmneb kogu Vadi rollijoonises, eriti häälemodulatsioonides. Eks maini ka doktor Relling, irooniaga suunurgas, Hjalmari ilusat häält. Kogu näiliku vastandlikkuse kiuste on Gregers ja Hjalmar omamoodi paras paar, nad väärivad teineteist.

Tanel Ingi ja Aarne Soro Ugala teatri lavastuses "Metspart" Autor/allikas: Annika Vihmann

Hjalmari vana isa kaotas ärimees Werle tõttu oma hea nime ja positsiooni. Andres Tabuni rollilahendus ei loovuta pööningul jahti pidava vana Ekdali eneseuhkust, lisades leevendavaid, mõõdukaid huumorinoodikesi. Märkimisväärse täpsusega sulandub Hjalmari naise Gina Ekdali rolli Marika Palm, kelle range rühi ja tõsise oleku varjus naiselik oskus vormida oma meest nagu vaha.

"Metspardi" tegelik peaosaline ja võtmetegelane on Hedvig, süütu ja puhta hingeilmaga laps oma neljateistkümnenda sünnipäeva lävel, kes täiskasvanute ideaalide ehk manipulatsioonide rägastikus ohverdatakse. Lauren Grinberg mängib Hedvigit vahenditult ja siiralt, ilma et ta kuigivõrd rõhutaks lapselikkust, ammugi mitte lapsikust. Vastupidi, Hedvig on vaistlikult arukam kui täiskasvanud tema ümber, ainult et täiesti ilma künismi kaitsekihita. Hedvig armastab oma isa tingimusteta, nii pöördub Hjalmari koomiline enesekesksus lapsest lahtiütlemise tuhinas traagiliseks. Lauren Grinbergi ja Janek Vadi partnerlus tütre ja isa rollis väärib eraldi käsitlust.

Tarvo Vridolin ja Aarne Soro Ugala teatri lavastuses "Metspart" Autor/allikas: Annika Vihmann

Nimetamata on veel "Metspardi" kaks kõrvaltegelast. Proua Sørby – Jaana Kena etteaste jäi esietendusel partnerite mängulaadist mõneti irduvaks, võib-olla nimme teatraalseks, aga seetõttu oli keeruline proua motiive, alltekste aduda. Doktor Relling on Ibsenil äärmiselt oluline tegelane, Tanel Ingi lavaelu orgaaniline, napp, ideeliselt ülimalt täpne, samas lihtne ja inimlik. Näiteks väike hetk, kuidas Relling kingib sünnipäevalaps Hedvigile lilleõie. Just selle Rellingu diagnoosiv ja illusioonitu kõrvalpilk haakub kõige selgemini näidendi ja lavastuse nüüdisaegse sihikuga. "Ideaalseid nõudmisi" kasseeritakse sisse ju igal sammul ja igas kanalis, vähimagi halastusemõõtmeta. Nõnda on Rellingu eluvale kreedo ajas aina avarapilgulisem, ligimest hoidvam eluvalik.

Madis Kalmeti "Metspart" on targalt ja tundlikult vaoshoitud lavastus, kummatigi vallandub lavastajasõnumi kompromissitu kirglikkus doktor Rellingu ja üksiti näidendi viimases repliigis. Siingi seisavad kaks tegelast, Gregers ja Relling, teineteisest nii kaugel kui võimalik, otseses ja kaudses mõttes. Need kolm jõulist sõna, mis Relling Gregersile otsekui üle kuristiku näkku paiskab, ei ole päris needsamad mis Ibseni teksti viimne lause, kuigi mõlemas välgatab kurat. Aga täpselt nii nagu Relling – Ingi väljendub, tundub siin ja praegu ainuõige.