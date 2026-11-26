Sel pühapäeval toimub Tallinnas Estonia kontserdisaalis kultuurikongress "Parim kaitse on kultuur", mida korraldab loomeliitude ja kultuuriorganisatsioonide ühendus Kultuuritahe.

Kultuuritahte analüüsigrupi liige Kristjan Hallik ütles "Terevisioonis", et kongressi võib nimetada nii valdkonna appikarjeks kui ka valdkonna võimaluseks üle pika aja taas kokku tulla ja arutada, kuidas riik on kultuuri panustanud.

"Oleme vaadanud viimase paarikümne aasta rahastuse seise. Oleme vaadanud, mida kultuur riigile vastu annab. Oleme õlg õla kõrval ühise rindena väljas," lausus Hallik.

Ühe suurema teemana on arutluse all kultuuriteenuste osa valitsemissektori kõigist kuludest aastatel 1995–2024. Näiteks kui 1998. aastal moodustas kultuuriministeeriumi eelarve riigieelarvest 5,26 protsenti, siis praegu on see alla 1,9 protsendi.

"See tase oli meil pikalt üsna stabiilne, aga aastast 2005, 2008 on toimunud järjepidev langus," märkis Hallik ning rõhutas, et languse taga ei ole viimastel aastatel kasvanud kaitsekulud.

"Langus, mis on tekitanud kultuuriväljal üsna suure pinge, on toimunud juba varem ära. Kui me oleksime säilitanud kasvõi keskmise taseme, mis oli 1995. aastast 2008. aastani, siis ma arvan, et me ei teeks praegu seda kultuurikongressi, meil oleks paljud mured lahendatud. Isegi kui pool sellest tasemest oleks säilinud."

Samuti võetakse kongressil fookusesse kultuuripiletite käibemaks. Hetkel on Eestis kultuuripileti käibemaks 24 protsenti. Soomes on see 13,5 protsenti, Leedus 12 protsenti ja Lätis teatud tingimustel maksuvaba. Eesti kultuurikorraldajate ettepanek on langetada kultuuripileti käibemaks üheksa protsendini.

Halliku sõnul oleks madalama käibemaksuga piletil mitu mõju, näiteks muudaks see kultuuriüritused kättesaadavamaks. "Kultuuripiletite hinna kättesaadavus on kultuuri mittetarbimise uuringu järgi väga suur põhjus, miks inimesed ei saa kultuuri tarbida," tõi ta välja.

Samuti julgeksid tema sõnutsi korraldajad väiksema käibemaksuga suuremaid riske võtta, näiteks tuua lauluväljakule mõne suure artisti.

"Kui on valida, kas suurkontsert toimub Tallinnas või Helsingis, siis kui valik osutub Helsingi kasuks, siis mitte ainult jääb see sissetulev raha tulemata, vaid ka meie inimesed lähevad sinna ja viivad raha välja," märkis Hallik.

Kolmanda suure teemana on laual loovisikute sotsiaalsed garantiid, näiteks tervisekindlustus.

"Sisuliselt pooltel vabakutselistel on olnud viimase paarikümne aasta jooksul sotsiaalkindlustus või tervisekassa katkendlik ehk neil ei ole teatud perioodidel tervisekindlustust. See on kindlasti üks oluline teema, mis vajab lahendust," lausus Hallik.

Lisaks kultuurikorraldajatele on kongressile kutsutud ka poliitikud, rääkis Hallik. "Oleme nendega alates hiliskevadest suhtluses olnud, sest valimised on tulemas, programme kirjutatakse ja kõik on vähemalt avaldanud toetust ja öelnud, et kultuur on prioriteet. Vaatame, mis valimistel saama hakkab."