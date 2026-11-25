Kuigi maailma olulisimad muusikaauhinnad – Grammyd – antakse üle alles veebruaris, on nominendid juba välja kuulutatud. Mõnes mõttes on nominentide nimekiri isegi huvitavam kui see, kes tegelikult võitjateks osutuvad, kuna võimaldab teha järeldusi, mida muusikamaailma eliit parasjagu kiiduväärseks peab, kirjutab Silvia Urgas kultuurikommentaaris.

Nagu mitme teise auhinna puhul, on ka Grammyde suureks mureks asjaolu, et ära ei tunta uut ja huvitavat ning kunagi relevantseid artiste kiidetakse sageli alles siis, kui nad seda enam sugugi ei ole. Sellest on head näited 2013. aastal Kendrick Lamari asemel aasta räpialbumi tiitli andmine Macklemore'ile ja Ryan Lewisele või Becki "Morning Phase'i" nimetamine aasta albumiks 2015. aastal.

Viimasel paaril aastal tundub, et Grammyd on suutnud suunda tegelikkuse poole tagasi korrigeerida, autasustades näiteks inglise popartisti Charli XCX-i ja Puerto Ricost pärit Bad Bunnyt, kes on päriselt muusikamaailmas suunanäitajateks. Sellele on kõvasti kaasa aidanud Grammysid jagava Recording Academy liikmeskonna uuendamine.

Ka tänavusi nominente vaadates pole põhjust liigseks nurisemiseks. Nomineeritud on mitmeid viimase aasta jooksul tõepoolest kõneainet pakkunud artiste, nagu Tinashe, Slayyyter ja Rosalía. Kõige enam ehk 11 nominatsiooni pälvis briti lauljatar Raye, kes on justkui kesktee selle vahel, mida inimesed tegelikult kuulavad, ja selle vahel, mida mõned konservatiivsemad akadeemia liikmed hindavad – näiteks suurepärast lauluoskust. Halb aasta oli räpil ja meestel. Aasta albumi nominentide hulgas on vaid üks mees – Bruno Mars.

Selleaastaseks suurimaks muutuseks on uue kategooria loomine parimale Aasia popmuusika esitusele. Pealtnäha positiivne uuendus on esile kutsunud kõvasti pahameelt, näiteks boikoteeris seetõttu Grammysid populaarne Korea poistebänd BTS, kes näeks end meelsamini võistlemas suurtes kategooriates ning pidas regiooni ja keele järgi muusika lahterdamist lubamatuks.

Oma kategooriad on varasemast olemas juba näiteks ladina ja Aafrika muusikal. Skeptikud peavad selliste alajaotuste loomise eesmärgiks hoida maailmamuusika suurtegijaid põhiauhindadest eemal, isegi kui reaalsuses tiirleb popmuusika kese ingliskeelsetest USA artistidest aina kaugemale.

Eriarvamusi tekitasid ka tantsu- ja elektroonilise muusika nominendid, kelle seast võib leida nõnda erinevaid artiste, nagu Madonna, Tame Impala ja Underscores. Üsnagi julge ja asjakohane nimekiri tekitas pahameelt näiteks DJ John Summitis, kes nimetas nomineerituid muusikatööstuse loodud popstaarideks ning leidis, et tegu on täieliku austuse puudumisega päris elektroonilise muusika vastu.

Kes siis veebruaris võidavad? Lahti rulluda võib kõige igavam stsenaarium, kus suured auhinnad antakse hoolimata tema viimase aja loomingu mandumisest Taylor Swiftile. Aga loota võib ka märksa põnevamaid üllatusi. Kindel on vaid see, et kõik pole rahul nagunii.