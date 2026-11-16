Selgusid Grammyde nominendid

Esmaspäeval kuulutati välja 2027. aasta Grammy auhindade jagamise nominendid. Enim ehk 11 nominatsiooni pälvis briti laulja Raye, kes avaldas märtsis albumi "This Music May Contain Hope.".

Grammyde nominatsioonid jätkavad ka tänavu juba mitu aastat välja kujunenud trendi: enim nominatsioone kogunud artistide seas valitsevad naised. Tänavu ka Mercury preemia pälvinud Raye järel tulevad Rosalía üheksa ning Ella Langley, Miranda Lambert, Olivia Rodrigo ja Phoebe Bridgers. Kuus nominatsiooni pälvisid Bruno Mars, Leon Thomas ja Olivia Dean.

Õhtu oluliseima auhinna, aasta albumi kategoorias võtavad seitse kohta enda alla naisartistid. Ainsa mehena on aasta albumi kategoorias esindatud Bruno Mars. Sama vahekord kehtib ka aasta laulu kategoorias.

Billboardi lugude edetabeli rekordiomanik Ella Langley on kohal igas ühes neljast suurest üldkategooriast: aasta albumi ja aasta laulu kõrval on Langley nomineeritud ka aasta salvestise ja parima uue artisti kategoorias. Langley album "Dandelion" on pärast kaheksa-aastat esimene kantri album, mis aasta albumi kategoorias võistleb.

Žanrite lõikes tegi kõige kehvema tulemuse hiphop: Don Toliver albumiga "Octane" on üldkategooriates ainus oma valdkonna esindaja ja seda parima uue artisti kategoorias. Parima räppalbumi kategoorias on deluxe versiooniga albumist "Bully" kohal ka Kanye West.

Suurimaks üllatuseks võib pidada tänavu albumi "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" avaldanud Harry Stylesi nominatsioonideta jäämist.

Aasta rokkalbumi kategoorias astub sel aastal oma nime teinud kostümeeritud Kanada duo vastakuti the Rolling Stonesi, Foo Fightersi, Jack White'i ja Muse'iga.

Esindatud on ka enim Grammy auhindu võitnud Beyoncé, kes pälvis nominatsiooni aasta RnB sooloesituse kategoorias looga "Morning Dew (Donk)". Pharrell Williamsi produtseeritud lugu maandus popstaari "B'day" albumi 20. sünnipäeva eriväljalaskele.

Esimest korda antakse auhind välja ka parima Aasia popmuusika esituse kategoorias, mille eeltingimuseks oli ühe või rohkema Aasia keele kasutamine. Maailma tuntuim K-popi grupp BTS teatas see peale, et boikoteerib Grammysid. Sama otsustas ka ansambel Stray Kids. Nii on Aasia popmuusika esituse kategooria esimesed nominendid Lisa, Babymetal, Bini, Ive, KiiiKiii ja SB19.

Uued kategooriad on ka parim RnB duo/koostöö esitus, parim traditsiooniline vokaalesitus popis, parim ladina lugu ja parim traditsiooniline popfolgi album.

Kokku antakse auhindu sajas kategoorias. See on viimase 16 aasta kõige kõrgem tulemus. Võitjaid valib peaaegu 16 000 liikmega komitee. Valikud tehti 25 000 väljalaske seast perioodil 31. august 2025 kuni 28. august 2026.

69. Grammy tseremoonia toimub 7. veebruaril Los Angeleses.

Aasta album

Phoebe Bridgers "Lost Weekend"

Olivia Dean "The Art of Loving"

Ella Langley "Dandelion"

Bruno Mars "The Romantic"

Raye "This Music May Contain Hope."

Olivia Rodrigo "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love"

Rosalía "Lux (Complete Works)"

Taylor Swift "The Life of a Showgirl"

Aasta laul

Rosalía, Björk, Yves Tumor "Berghain"

Ella Langley "Choosin' Texas"

Olivia Rodrigo "The Cure"

Ariana Grande "Hate That I Made You Love Me"

Taylor Swift "I Knew It, I Knew You (from Toy Story 5)"

Olivia Dean "Man I Need"

Bruno Mars "Risk It All"

Raye "Where Is My Husband!"

Aasta salvestis

Olivia Dean "Man I Need"

Ella Langley "Choosin' Texas"

Bruno Mars "I Just Might"

Raye "Where Is My Husband!"

Olivia Rodrigo "The Cure"

Rosalía, Björk, Yves Tumor "Berghain"

Taylor Swift "The Fate of Ophelia"

Tame Imapala ja Jennie "Dracula (with Jennie)"

Parim uus artist

Angine de Poitrine

Geese

Ella Langley

Slayyyter

Sienna Spiro

Don Toliver

Remi Wolf

The Womack Sisters