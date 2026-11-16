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Dokfilm "Sa võid näha kõik" kogus avanädavahetusel Eesti kinolevis ligi 5000 külastust

Film
"Sa võid näha kõike" Autor/allikas: Kaader filmist
Film

Režissööride Nathan Fielderi ja Lance Oppenheimi dokumentaalfilm "Sa võid näha kõike", mis on rahvusvaheliselt juba palju kiidulaulu saanud, jõudis avanädavahetusel ka kodumaise kinolevi tippu, kogudes 4 882 külastust.

Uute tulijatena jõudsid tabelisse ka peamiselt õudusfilmide poolest tuntud Ti Westi lavastatud "Scrooge'i jõulud" (1 756 külastust) ja David Leitchi krimilugu "Kuidas röövida panka" (1 605 külastust).

Viie nädalaga on kodumaine linalugu "Musta pori näkku" kogunud 33 814 külastust, samuti püsib tabelis "Lammas Shaun ja farmielukas", mis kuue nädalaga on toonud saalidesse 22 138 inimest.

Kinolevi 13.11-15.11 Autor/allikas: EFI

Toimetaja: Kaspar Viilup

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