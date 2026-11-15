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Galerii: Kondase keskuses avati akvarellistide ühenduse aastanäitus

Kunst
Kondase keskuses avati akvarellistide ühenduse aastanäitus
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24 pilti
Kunst

14. novembril avati Viljandis Kondase keskuses Eesti Akvarellistide Ühenduse aastanäitus, kus osaleb 44 kunstnikku.

Kuraatorid-kujundajad Eve Ermann ja Tiina Tammetalu on julgustanud kunstnikke värskel aastanäitusel esitlema oma loomingulist käekirja ja isikupära just neile sobival viisil. "Kunagiste kevad- ja sügisnäituste vaimus sünnib eriilmeliste autoripositsioonide värvikas ja mitmekesine kooslus, mis pakub ootamatuid kohtumisi ja tõlgendusi. Näitusel on väljas kunstnike loodud originaalteosed, mille ühisteks materjalideks on vesi, akvarellvärv ja paber," selgitavad korraldajad näituse saatetekstis.

Näitusel osalevad kunstnikud: Airi Aas, Christel Allik, Tiia Elken-Süld, Eve Ermann, Mariann Hakk-Eve, Elize Hiiop, Eero Ijavoinen, Kärt Karjatse, Aleks Kase, Eleny Kasemets, Ülle Kuldkepp, Agne Kuusing-Soome, Pille Lehis, Madli Liiva, Svea Lind, Lea Malin, Sergei Minin, Rein Mägar, Naima Neidre, Enno Ootsing, Tiiu Pallo-Vaik, llimar Paul, Tuuli Puhvel, Lii Pähkel, Saima Randjärv, Toomas Rein, Mari Roosvalt, Kristiina Roots, Merje Rääbis, Vera Staniševskaja, Anna Sui, Takinada, Tiina Tammetalu, Liisi Tani, Zhanna Toht, Tuulikki Tolli, Annika Tonts, Anneliis Vabul, Kelli Valk, Eve Viidalepp, Epp Viires, Tiiu Übi, Marje Üksine, Diana Yanson.

Näitus jääb avatuks kuni 17. jaanuarini 2027.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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