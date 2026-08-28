Eesti Kunstimuuseumisse jõudis Ülle Meistri pärijate mahukas annetus

Paljude lasteraamatute illustraatorina leidub Ülle Meistri loomingut pea igas Eesti kodus. Ülle Meister tegi koostööd mitmete nimekate lastekirjanike ja luuletajatega nagu näiteks Leelo Tungal, Heljo Mänd ja Kuulo Kutsar. Suur osa Ülle Meistri raamatuillustratsioonide originaalidest on alates 2023. aastast hoiul Eesti lastekirjanduse keskuses.

Eesti Kunstimuuseumile kingitud Ülle Meistri graafika, joonistused ja akvarellid täiendavad ilmekalt ülevaadet Eesti graafika arengutest 1960.–1990. aastatel. Muuhulgas peegeldavad need teemasid nagu nõukogudeaegne mägimatkade kultuur, aga ka huvi soomeugri rahvaste ja pärandi vastu.

Ülle Meister (1948‒2021). Nganassaanid. 1983. Akvarell Autor/allikas: Eesti Kunstimuuseum

Kujundusgraafik ja graafik Ülle Meister sündis 1948. aastal Lüganusel Virumaal. Lõpetanud 1973. aastal Eesti Riikliku Kunstiinstituudi graafika eriala raamatukujundaja-illustraatorina, asus Meister tööle kirjastuse Valgus kunstilise toimetajana. Töötades hiljem vabakutselise illustraatori ja kunstnikuna, oli ta Eesti Kunstnike Liidu, Eesti Kujundusgraafikute Liidu ja Eesti Akvarellistide Ühenduse liige.