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Joonas Koff: näitleja elustiil on väga ebastabiilne

Teater
Foto: Siim Lõvi / ERR
Teater

Kultuurisaates "OP" oli külas kirjanik Indrek Koff ja tema poeg Joonas Koff, kes rääkisin nii koos aja veetmisest aga ka sellest, millist pinget tekitab see, kui sulle olulised inimesed on teatrisaalis.

Kirjanik Indrek Koff ütles, et neil on viimasel ajal olnud piisavalt momente, et pojaga koos aega veeta ja asjade üle arutada. "Võib-olla isegi rohkem pärast seda, kui Joonas lavakooli lõpetas, siis läks pisut vabamaks, oleme kohtunud peaaegu korra nädalas, väga mõnus on."

Näitleja Joonas Koff sõnas, et näitleja elustiil on väga ebastabiilne. "On aegu, kus proovid kuidagigi oma päevad ära sisustada, et lihtsalt istuma ei jää, ja siis on kuid järjest, kus ei ole ühtegi vaba päeva," ütles ta ja mainis, et ta on ka ise elu jooksul kirjutanud. "Luulet ma eriti ei oska kirjutada, aga peamiselt lühiproosat, monolooge ja tekste, viimasel ajal on hakanud natukene poeesiat tulema, mida olen ka isaga jaganud."

OP Autor/allikas: Siim Lõvi / ERR

Ta usub, et tema tekstid võivad ka avalikkuse ette jõuda. "Küsimus on, mis vormis, viimasel ajal oleme palju arutanud, et pärast lavakunstikooli lõppu on palju mõtteid, kõik võimalused on lahti, aga mis selles sünnib, seda ei tea." Indrek Koff ütles, et Joonas kirjutab muljetavaldavalt hästi. "Ma ei ütle seda ainult selle pärast, et ta on minu poeg, vaid mõned tekstid on tõesti rabavad."

See paneb Joonas Koffi sõnul pinge peale, kui tead, et saalis on inimesed, kes sulle midagi tähendavad. "Seda ei ole, et on 1500 inimest ja mõtled, et nii suur hulk ja pinge läheb peale, piisab sellest, et on neli inimest, kes on sulle olulised, ja see võtab värisema küll."

"Praegu on väga tore hetk, kus üks oma raamat on läinud trükki, üks tõlge on kohe minemas trükki ja nüüd on aeg hakata kiiresti tegutsema järgmistega, on olnud aega hoogu võtta ja nüüd saab jälle gaasi põhja panna," tõdes Indrek Koff.

Toimetaja: Kaspar Viilup

Allikas: "OP", intervjueeris Owe Petersell

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