Galerii: ERM-i näitus "Eestiaegne hõbe"

Reedel avatakse Eesti Rahva Muuseumis näitus "Eestiaegne hõbe. Tuntud ja tundmatud kullassepad 1918–1944". Tegu on seni kõige põhjalikuma ülevaatega selle perioodi kullasseppadest, nende elust ja loomingust.

Aastatel 1918–1944 tegutses Eestis üle 400 kullassepa, nende seas oli nii oma äri ja töökojaga meistreid kui ka suuremate ettevõtete tellimusi täitnud käsitöölisi. ERM-i uus näitus "Eestiaegne hõbe" näitab, kui palju meisterlikkust, ilumeelt ja loomingulist rikkust peitus toonaste kullasseppade töödes.

Näitusele eelnes mitmeaastane uurimistöö, mille jooksul töötati läbi tuhandeid arhiivisäilikuid ja uuriti eri kogudes leiduvaid esemeid. Tegu on seni kõige põhjalikuma ülevaatega selle perioodi kullasseppadest, nende elust ja loomingust.

Näitus "Eestiaegne hõbe. Tuntud ja tundmatud kullassepad 1918–1944" on Eesti Rahva Muuseumi galeriis avatud 6. novembrist kuni 29. augustini 2027.