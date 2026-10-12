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Pildid: ERM-i uus luulenäitus mõtestab inimeseks olemist läbi looduse

Muuseumid
ERMi uus luulenäitus mõtestab inimeseks olemist läbi looduse
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30 pilti
Muuseumid

10. oktoobrist on Eesti Rahva Muuseumis avatud 70 000 tammetõruga näitus "Inimeseks olemise ürgsus", mis kutsub mõtisklema inimeseks olemise üle praeguses muutuvas maailmas läbi luule ja looduse.

Loodushelide ja -kujunditega Karin Kivipõllu luulenäitus viib teekonnale läbi sügisese raba, soolaste meretuulte, lumiste laante ning kevadise põlluääre. Aastaaegadeks jagatud näitusesaali palistavad turvas, tammetõrud jt loodusmotiivid ja –materjalid.  

"Eestlased on alati loodusest hingekosutust otsinud. Rabaskäik võib mõjuda kui meelerahu imeravim ja mets olla meile palvetamiseks omasem pühakoht kui kirik. Inimestena sünnime osaks loodusest, ometi mõtiskleme läbi elu oma olemuse, kuuluvuse ja õige koha üle," sõnas näituse autor Karin Kivipõld.  

Kivipõld ütles, et ehkki inimene on osa loodusest, jääb tänapäeva kiirustavas maailmas ebaõiglaselt vähe aega, et seda tunnetada ja nautida. "Loodus, mis võiks meid toetada, ravida, aidata leida vastuseid vastamata küsimustele ja tekitada kuuluvustunde, on korraga justkui siinsamas lähedal, ent samal ajal kättesaamatult kaugel."

Üks oluline näitust läbiv element on tammetõru, mida on näitusel kasutatud 600 liitrit – arvestuslikult umbes 70 000 tükki. "Mul on olnud suur rõõm näituse ja selles esindatud nelja aastaajaga kaasas käia ning leida sümboleid, mille kaudu kontakt loodusega näitusesaali tuua," märkis lavastuskunstnik Natali Mällo.

Tammetõrude kogumisega aitasid Tartu lasteaed Naerumaa, lasteaed Piilupesa, lasteaed Rukkilill, Tartu Waldorfgümnaasium ja Eesti Loodusmuuseum ja paljud teised.

Näituse "Inimeseks olemise ürgsus" autor ja luuletuste autor on Karin Kivipõld, lavastuskunstnik ja loodusvideote autor Natali Mällo ning graafiline disainer Rona Luug. Helinäitlejateks on Ülle Lichtfeldt ja Üllar Saaremäe ning loodushelide autor Veljo Runnel. Tekstid toimetas Inga Tartes. 

Ideekavand loodi Eesti Rahva Muuseumi korraldatud "Oma näituse" konkursile, mis pakub ERMi osalussaalis näituse korraldamise võimaluse inimestele või organisatsioonidele, kes igapäevaselt muuseumitöö või näituste kureerimisega ei tegele.

"Inimeseks olemise ürgsus" jääb ERM-is avatuks kuni 31. jaanuarini.

Toimetaja: Kaspar Viilup

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