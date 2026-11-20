Jo Nesbø "Hingelask"

Jo Nesbø on fenomen omaette. Ja vana hea Harry Hole on tagasi. Kes teavad, need teavad, kes ei tea, noil maksab tutvuda. Kui püüda paari lausega Nesbø eripära kokku võtta, siis lisaks inimlikule ja sümpaatsele kangelasele (kes mitte igas raamatus ei pruugi Hole olla) mõistab autor kirjutada lugejalähedaseks Norra ja Oslo ning põimida sinna sisse mõned esmapilgul ekstra jaburana tunduvad kuritööd.

Nesbøt lugedes leian end taas ja taas mõttelt, et no sellest puntrast ta end ega mind nüüd küll nõnda välja ei keeruta, et asi kuidagigi loogiline välja kukuks. Aga, näe, kukub, ja kuidas veel. Kirjandus on käsitöö sõna kõige otsesemas mõttes ja siin on meil tegu väga oskaja meistriga. Leiab omale oma lihtis põnekasõber, aga intrigeerivaid kihte annab koorida veel ja veel. Uut Nesbø raamatut ootan alati suurima elevusega.

Jake Wallis Simons "Ei iial enam? Kuidas Lääs reetis juudid ja iseenda"

Juudi rahva ja Iisraeli riigi ajaloost on loetud ja kirjutatud üksjagu, samas värske vaade kulub alati marjaks. Ses raamatus on rõhuasetus õigupoolest mujal (ehkki ka ajalugu on ohtrasti, ilma ei saakski). Põhimotiivina näidatakse, kuidas pehmoneutraalsuses logelev Lääs juba aastakümneid tegelikult iseendale kummalise järjekindlusega naela jalga surub ning oma kultuurilist alusmüüri lammutab. Või kui ei lammuta, siis vähemalt häbeneb. Ning laseb teistel sinna veel-mitte-päris-varemetele lahedasti kõiksuguseid muusuguseid konstruktsioone ehitada. Ehk kuidas üledemokraatia võimaldab ebademokraatia kasvu ning ähvardab viimase raskuse alla ära mureneda.