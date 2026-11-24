Vanemuine teeb suure investeeringu ja ehitab Alexela kontserdimajja pöördlava, et laiendada teatri mänguvõimalusi ja kohalolekut Tallinnas. Kolmežanri teater Vanemuine toob pealinna nii oma ooperi, balleti, kui ka sõnateatri lavastused.

Rahvusteater Vanemuine koondab oma pealinna plaanid ambitsioonika, võib ka öelda intrigeeriva egiidi alla: Vanemuine kolib Tallinna.

"Me oleme paar katsetust teinud muusikaliga. Töötab väga hästi. Aga esmakordselt, mida me tahame siia tuua nüüd juba õige pea, paari nädala pärast, me toome siia ooperi "La Traviata" ja me toome siia balleti. Balletti on siin ennegi tehtud, aga ooperit mitte. Ja me üritame teha siis akustilist ooperit," rääkis Vanemuise juht Aivar Mäe "Aktuaalsele kaamerale".

"Alexela laval pöördlava ei ole. Meil oli idee teha investeering koos oma ühe metseeniga, selleks et sellesse paigutada pöördlava," lisas ta.

"Kogu investeering oleks 130 000 eurot, aga me pääsesime 61 000. See tähendab seda, et kuskil 15 aastat tagasi ma ostsin Eestisse juba ühe pöördlava, mis täna on rahvusooperis. Ja ma laenutan siis poolt lava sealt ja pool ostan juurde."

Vanemuise teatrijuhi Aivar Mäe sõnul saab edaspidi lavastusi juba luua ja mängukava planeerida teadmisega, et Tallinnas on lisavõimalustega püsikoht suure saali ja vajaliku tehnilise võimekusega.

"Meil ongi pikad plaanid. Me ei mõtle aasta ette, me mõtleme 10–20 aastat ette. Kui me enne panime kunstnikele piiranguid, et kui me tahtsime väljasõiduetendust, siis see ei tohtinud olla pöördlaval, siis täna need võimalused on täiesti olemas. Nii et ma arvan, et neid lavastusi, mis on pöördlaval, tuleb üsna palju," ütles Mäe.

Rahvusooper Estonia tehnikadirektori Taivo Pahmanni sõnul on kahe teatrimaja koostöö praktiline lahendus.

"See on praegu meie olemasolev lava, pöördlava, see koosneb moodulitest. Me saame kasutada enda laval siis kas kümnemeetrist pöördlava või kaheksameetrist pöördlava. Et Vanemuisele on vaja 12-meetrist pöördlava, siis me anname nii-öelda selle siseosa koos selle südamiku ja vedavate mootoritega. Ja nemad panevad enda väliskrae ja kasvatavad selle 12-meetriseks," selgitas Pahmann.

Estonia kasutab pöördlava hetkel vaid ühes lavastuses – "Figaro pulm". Kuna seda ooperit enne märtsi ei mängita, seisavad pöördlava moodulid seniks laos.

Mäe endine koduteater, ruumikitsikuse üle kurtev Rahvusooper Estonia, on Alexelast vähem kui 50 meetri kaugusel. Kas kontserdimaja võinuks ka Estonia ruumiprobleemid lahendada?

"Jah, see oli ka mõttes mul aastal – täpselt ei mäleta, 2011–2012 –, oli üks võimalustest, mida me arutasime tolleaegsete Alexela omanikega. See võimalus oli täiesti olemas. Ka logistiliselt oleks üsna lihtne ja kerge," ütles Mäe.

Rahvusooper Estonia Alexela kontserdimajas oma ruumiprobleemidele lahendust ei näe.

"Ei, see on vale arusaamine, et seal on ruumi rohkem. Tegelikult see Alexela lava ooperietenduste või balletietenduse jaoks ei ole sugugi mugav. Seal ei ole sügavust ja seal ei ole ka piisavalt kõrgust," ütles Pahmann. Küsimusele, kas publikut mahub siiski rohkem, vastas ta: "Publikut mahub rohkem, aga meie saali mahub ka 800 inimest."

1700-kohaline Alexela saal ei ole Vanemuise Tallinna plaanides ainus mängukoht, etendusi antakse ka Südalinna teatris ja Salme kultuurikeskuses.