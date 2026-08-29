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Vanemuine ja Läti rahvusooper vahetasid teatrimaju

Teater
Vanemuise väike maja
Vanemuise väike maja Autor/allikas: Airika Harrik/ERR
Teater

Rahvusteatri Vanemuine muusika-, sõna- ja tantsulavastus "Palve. Kummardus Arvo Pärdile" tõi Riiga, Läti rahvusooperisse täismaja. Vanemuine annab praegu külalisetendusi lõunanaabrite juures, lätlased omakorda esinesid nädala algul Tartus.

Vanemuine proovis Läti rahvusooperi Tartuga võrreldes suuremal laval järele, kuidas Arvo Pärt siin kõlab. Tantsijad saabusid äsja Eestist, ees ootab koori ja orkestri kokkumäng.

Suurte teatrite n-ö majavahetused nõuavad ka suurt ettevalmistust ja väga tihti neid ei toimu. Vanemuine on Riias seekord esindatud kolme žanriga, Läti rahvusooperi kõrval jõuti ka Kunstiteatrisse.

Vanemuise teatrijuht Aivar Mäe sõnul oli majas 230 vanemuislast.

"Nende liigutamine ühest riigist teise pole lihtne ega kerge nii logistiliselt kui ka rahaliselt. Aga me oleme kokku leppinud nii, et iga kahe-kolme aasta tagant me teatrite vahetust teeme," sõnas ta.

Eestlased jõuavad Läti rahvusooperisse siinseid etendusi vaatama päris tihti. Riiga tulek on muutunud populaarseks nädalalõpu veetmise võimaluseks. Tartu ja Riia vahelised otseühendused toovad lätlasi järjest enam ka Tartusse. Külalisetendusi, mis kogu teatrimaja naabritele külla viib, võiks olla rohkem, leiavad Läti rahvusooperi juhid.

"Täiendav rahaline toetus külalisetenduste korraldamiseks oleks teatritele väga vajalik. Teame, et kolleegidel Horvaatias ja teistes riikides on eraldi eelarve, millega saab kaasa aidata just külalisetenduste toimumisele," sõnas Läti rahvusooperi juhatuse liige Astra Irmeja-Šefere.

Arvo Pärdi õhtu tõi kokku palju Eesti ja Läti sõpru ning lõpetas Alar Karise ametiaja viimase Läti visiidi.

"On küll piisavalt võimalusi, et tulla kohale ja tutvuda Läti kultuuriga. Küsimus on, kas me siin käime. Täna toome ju Vanemuise siia, Riiga, nii et ma loodan, et lätlasi tuleb seda kuulama ja vaatama, nagu kui mina olin väike poiss ja sõitsin Riiga kuulama orelimuusikat," sõnas Eesti president.

"Teame Lätis väga hästi Arvo Pärti ja tähistasime tema 90. sünnipäeva. Peteris Vasks ja teised meie muusika suurkujud on aga populaarsed Eestis," leidis aga Läti president Edgars Rinkevics

Toimetaja: Märten Hallismaa

Allikas: "Aktuaalne kaamera"

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