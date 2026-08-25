Vanemuine ja Läti Rahvusooper vahetavad sel nädalal külalisetendusteks majad

Teisipäeval algab rahvusteatri Vanemuine ning Läti Rahvusooperi- ja balleti külalisetenduste vahetus Tartus ja Riias.

Teisipäeval ja kolmapäeval saab Vanemuise suure maja laval näha ooperi -ja balleti kaht külalisetendust. Teisipäeval, 25. augustil etendub Gaetano Donizetti ooper "Armujook", mis jõudis Läti Rahvusooperis publikuni austria lavastaja Sven-Eric Bechtolfi käe all. Lavastuse muusikajuht on Läti Rahvusooperi peadirigent Mārtiņš Ozoliņš.

Kolmapäeval, 26. augustil jõuab viimseni täis saali ette Carl Orffi ballett "Carmina Burana", mille koreograaf on Edward Clug, kelle lühiballett "Kevadpühitsus" esietendus tänavu kevadel Vanemuise teatris. Lavastus ühendab Läti Rahvusballeti, Läti Rahvusooperi orkestri ja koori ning ooperisolistid.

Riias astub Vanemuine Läti publiku ette kolme žanriga: Läti ringreis saab alguse 27. augustil, kui Dailes teatri laval mängime draamalavastust "Lõpp". 28. augustil jõuab Läti Rahvusooperi lavale Petr Zuska tantsu-, muusika- ja sõnateatri lavastus "Palve. Kummardus Arvo Pärdile", mis on inspireeritud helilooja Arvo Pärdi muusikast. 29. augustil on publiku ees Georg Friedrich Händeli barokkooperiga "Julius Caesar", mille lavastas Elmo Nüganen.

Teatrijuhi Aivar Mäe sõnul on koostöö tõeline kultuurisild Eesti ja Läti vahel. "Ei tasu oodata, et maailm ise külla tuleks, vaid tuleb ka ise teele asuda. Vanemuine peab olema liikumises! Sellel sillal käib liiklus mõlemas suunas," sõnas ta.