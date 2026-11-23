Teatriekspert Jaak Allik ütles ERR-ile antud kommentaaris, et kuigi seadusega määratud komisjoni otsus on lõplik, siis peaksid sedalaadi komisjonid olema pigem nõuandvad ja lõplik sõna olema ministril ja teatrinõunikul.

Jaak Alliku sõnul on raha, mida teatrivaldkonnale jagatakse, ilmselgelt liiga vähe. "Positiivne on see, et kultuurkapitali tuli just sellel otstarbel juurde 650 000 eurot, et väiksemaid teatreid toetada, teine asi on ka see, et Tallinna linnateater võeti üldisest reast välja, aga samal ajal mitte üldisest potist," selgitas ta ja mainis, et rahastusotsuseid tegev komisjon on vanuseliselt ja professionaalselt igati autoriteetne. "Aga on selge, et raha on äärmiselt vähe."

"Ma arvan, et tulemus ei ole rahuldav, kindlasti algab ka praegu taoline kisa ja protsestid nagu olid eelmisel aastal, mina arvan, et siin tuleks teha ikkagi kardinaalsed muudatused," rõhutas Allik ja lisas, et kõigepealt tuleks Tallinna linnateater sellest komplektist üldse välja võtta ja teha jõuga sihtasutuseks. "Ta peaks olema samas reas Eesti Draamateatri, Ugala või Endlaga."

"Teine samm on see, et ma saadaks selle komisjoni laiali ega hakkaks mingeid punkte lugema, sest see on mäng, minister ja teatrinõunik peaksid ise tegema ettepaneku, võib-olla kooskõlastama selle teatriliidu ning etendusasutuste liiduga," nentis Allik ja rõhutas, et seejuures tuleks lähtuda sellest, et teatrit esindab kunstiline juht. "Kui on teater, millel on kunstiline juht ja millel on trupp, kes on aastate jooksul näidanud, et nad on elujõulised, huvitavad ja eriilmelised, siis neile antakse alaline rahastus kolme aasta peale, kuni see kunstiline juht seal töötab."

Ta usub, et praegusel kujul Theatrum ainult kultuurkapitali toetusega jätkata ei saa. "Siin tuleks ministril sekkuda, sest pole mingit põhjust Lembit Petersoni, tema truppi ja väga korralikku saali umbusaldada ja sulgema hakata," sõnas Jaak Allik ja ütles, et kuivõrd seadusega määratud komisjoni otsus on lõplik, siis peaksid sedalaadi komisjonid olema nõuandvad. "Siin peaks olema ikkagi olema ministril ja teatrinõunikul õigus sekkuda."