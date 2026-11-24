Muusikat kirjutades püüdis Grünberg oma sõnul sünteesida eri kultuure, eri muusikalisi vahendeid ja ajastuid – uut ja vana, eri mandritelt, eri kuluuridest pärit muusikakultuuri koos tänapäevaste võimalustega.

"Kui mõni aeg tagasi tehti mulle ettepanek koostööks, tol perioodil põhiliselt Gregoriuse sakraalmuusikat esitava ansambliga Vox Clamantis, olin pakkumise üle südamest rõõmus. Just koostöös Vox Clamantisega nägin võimalust teha teoks oma mõtteid eri rahvaste kultuurilisest sümbioosist. Keskmeks inimhääl, mis edastaks olulist. Vana Euroopa traditsioon oma Gregoriuse laulu, katedraali kõla ja pillidega ühinevad sellel albumil ajaloolise Buddha sügavate humanistlike tekstidega."

Grünbergi uus album ilmus CD-l, hetkel veel album voogedastusplatvormidele jõudnud ei ole.