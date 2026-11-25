Pärast 31 tegevusaastat lõpetas legendaarne ööklubi Hollywood tänavu oma tegevuse. See tõstatab küsimuse, mis saab tühjaks jäänud klubiruumidest ning milline on stalinistliku arhitektuuriga Sõpruse kinomaja tulevik.

Tallinna vanalinna arhitektuuripärl, Eesti esimene mitme saaliga kino Sõprus, avas uksed 1955. aastal. Ühes saalis tegutseb tänaseni väärtfilmikino. Teise saali rajati 1995. aastal ööklubi Hollywood, mis tegutses kuni tänavu suveni. Mis saab nüüd, pärast Hollywoodi lahkumist, on veel ebaselge. Kino Sõprus omaniku Indrek Kasela sõnul sobiks sinna mitmeotstarbeline kultuurikoht.

"Selline kultuurimaja tegelikult täna vanalinnas puudub. See annaks väiksematele tegijatele ka võimaluse. Vanalinnas on kinni läinud Von Krahl ja paljud muud asjad. See maja on oma arhitektuurilt ja ruumijaotuselt ideaalne just selliseks linnakeskseks ja vanalinnakeskseks kultuurimajaks," rääkis Kasela.

Praegu haldab kino Sõprus osa majast ning sissepääs kinosaali käib uhkete peauste asemel kõrvalkoridorist. Kino tegevjuht Gert Põrk ütles, et kahe saaliga kinoruumid laiendaksid Sõpruse võimalusi nii filmiprogrammi kui ka muude tegevuste osas.

"Kui me räägime mitmest saalist, siis tegelikult võimalused peaaegu kahekordistuvad kui mitte enam. See on kindlasti üks tore unistus ja meil on ka mingis mõttes arvutused, mida see tähendaks. Kui kümne aasta perspektiivis suudaks kinotegevus mingis mõttes finantseerida nende kinosaalide ehitust ja ülalpidamist, siis oleks selle eeltingimus, et riik või linn otsustaks selle maja ära osta. Seejärel saaksime ühiselt ehitada sellest kultuurimaja," selgitas Põrk.

Praegu kuulub Sõpruse maja eraomandisse ning seda haldab Zenith Family Office. Pärast Hollywoodiga rendilepingu lõpetamist on omaniku eesmärk leida uus pikaajaline üürnik, kuid sobivat kosilast pole veel leitud.

"See võiks edaspidi olla konverentsisaal või sündmuste koht. See sobiks väga hästi ürituste korraldamiseks. Meie praegune plaan on, et kuna meil pikaajalist üürnikku hetkel ei ole, anname võimaluse proovida leida lühiajalisi variante," rääkis Sõpruse maja haldur Alis Möll.

Seniks, kuni uut püsüürnikku pole leitud, ruumides remonti ei tehta. Küll aga laiendab kino oma ruume.

"Me ehitame vanasse Hollywoodi suitsuruumi oma kogukonnatoa. See on eelkõige mõeldud selleks, et inimestel oleks koht, kus enne või pärast filmi olla. Näeme, et inimesed otsivad kinokogemusest just niisugust terviklikku elamust. Meie jaoks on väga olulisel kohal eriprogrammid ja nendega seotud sündmused. See ruum annabki võimaluse pakkuda inimestele terviklikku kogemust," ütles Põrk.

Tallinna abilinnapea Monika Haukanõmme sõnul on linna jaoks olulised nii Sõpruse maja kui ka seal toimuv kultuurielu, kuid praegu pole linn maja ostmist arutanud.

"Kindlasti ei ole me täna maja ostmist arutanud. Meie jaoks on oluline sisu ehk see, mida seal pakutakse, ning et kino saaks jätkata. Vaadates Sõpruse majas tegutsevate asutuste sulgemist, on siin kaks dimensiooni. Üks on see, et ettevõte lõpetab tegevuse – see on majanduslik vaade. Teine on aga see, mis on meie jaoks väga murettekitav: elu liigub vanalinnast liiga palju välja. Olgu see igapäevaelu, ööelu või päevane kultuurielu. See on põhjus, miks oleme sellisteks aruteludeks väga valmis. Meie jaoks on tähtis, et Tallinna vanalinn oleks elus, mitte nagu muuseum, kus tulede kustudes ka elu kaob," rääkis Haukanõmm.