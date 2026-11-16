Urmas Lüüs: see on pigem usaldushääletus kui presidendi valimine

Kunstnike Liidu presidendi ja asepresidendi kohale kandideerivad liidu senised juhid: Maarin Ektermann presidendiks ja Tüüne-Kristin Vaikla asepresidendiks. Mõlemad juhid astusid oktoobri keskel ametist tagasi, et anda võimalikele uutele soovijatele ruumi kandideerimiseks pärast mais aset leidnud finantspettust ja sellega kaasnenud kriisi.

Novembri alguse tähtajaks rohkem avaldusi ei laekunud, seega on Ektermann ja Vaikla oma ametikohtadele ainsad kandidaadid. Enne häälte ülelugemist ja tulemuste kinnitamist kandidaadid oma teise ametiaja visioone kommenteerida ei soovinud.

Kunstnike liidu liige Urmas Lüüs on kogu olukord väga halb. "Esiteks ei ole praeguse juhatuse süü, et need asjad niimoodi läksid. Nemad tegid enda parima, et liit kriisist välja tuua. Kõik inimesed, kes tahavad ja legaalselt saavad, võisid kandideerida. Hetkel kandideerivad Ektermann ja Vaikla uuesti ja ma saan ka hästi aru, miks nad seda teevad," rääkis Lüüs.

"Nad võtavad vastutuse, astuvad tagasi, aga omamoodi nad vajavad mingisugust volitust, et me saame koos jätkata. See on pigem selline usaldushääletus kui üldse uue presidendi ja asepresidendi valimine. Nad vajavad mingisugust legitiimsust," lisas Lüüs.

"Ma arvan, et siit me liigume edasi täpselt nii, nagu kunstnike liit oleks edasi liikunud siis, kui seda suurt pahategu ei oleks meie vastu juhtunud. Plaanid ja visioon olid neil ju koostatud juba enne seda, kui nad esimest korda kandideerisid. Ma arvan, et suuri muutuseid sellest ei teki. Võib-olla tänu oksjonile on lihtsalt üks miljon juures, millega neid plaane saaks paremini täide viia," tõdes kunstnik.