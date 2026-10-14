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Eesti Kunstnike Liidu juhatus astus suurkoguks valmistudes tagasi

Kunst
Foto: Airika Harrik/ERR
Kunst

Kolmapäeval toimunud pressibriifingul teatas Eesti Kunstnike Liidu (EKL) president Maarin Ektermenn, et astusid möödunud nädalal koos asepresident Tüüne-Kristin Vaiklaga tagasi.

Kas Ektermann ja Vaikla ka uuesti kandideerivad, otsustavad nad oktoobri lõpuks. 16. novembril toimuva suurkoguni jätkavad mõlemad liidu juhtimist.

Tagasiastumist põhjendas Ektermann Postimehele kriisist alates praeguse juhatuse suunas tulnud kriitika kontekstis potentsiaalsetele soovijatele ruumi tegemisena. Nii ei pea ka volikogu ametisolevat juhatust suurkogul umbusaldama.

Nädala alguses rääkis Ektermann, et tänu edukale erakorralisele oksjonile saab osa planeeritud kinnisvarast müümata jätta. Kolmapäevasel pressibriifingul ta täpsustas, et müügist võeti maha EKL-ile kuuluv Muhu puhkekompleks, kuid Lasnamäe korter aadressil J. Koorti 16 müüdi maha.

Möödunud nädalavahetusel toimus EKL-i korraldatud erakorraline oksjon, kus koguti 2,3 miljonit eurot. Oksjoni eesmärk oli korvata telefonipettuse teel kaduma läinud 700 000 eurot.

Toimetaja: Neit-Eerik Nestor

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