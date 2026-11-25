Rohkem kui aasta enne MIGA valmimist märkasid Kaili Kask ja Raul Oreškin Tartu kunsti aastanäitusel Tõnis Kriisa skulptuuri "Off". Nelja käega, aga raamatulugemisse süvenenud kuju haakus galeristide sooviga liikuda aeglasema elutempo suunal. "Maja ennast veel polnudki, aga "Offist" sai MIGA kunstikogu esimene teos ning Tõnise näitusest esimene, mille oma kunstiprogrammi jaoks kokku leppisime. See oli paras väljakutse, sest meil polnud veel aimugi, kas ja kui palju skulptuure meie väikesesse koju üldse mahub," meenutavad Kask ja Oreškin.

Tõnis Kriisa on voolimisega tegelenud lapsest saadik. Juba koolis aitas plastiliin tal keskenduda ja enda sõnul leiab ta modelleerides siiani sisemise rahu. Tema keraamilistes teostes kohtuvad skulptuurne vorm ja igapäevane otstarve.

"Tarbekunst" küsibki, kust jookseb piir kunstiteose ja tarbeeseme vahel. Kas vaagen muutub kunstiteoseks siis, kui tõstame selle söögilaualt näitusele? Ja kui paneme sellele jälle mandariinid, kas ta on siis vähem kunst?

"Loomulikult on igas valdkonnas mitte nii otsese kasutusväljundiga asju, aga juba ainuüksi selle vahe välja toomine, et on justkui kasutatavad ja mitte kasutatavad kunstiteosed, tundub vale! Kui vaatad mingit teost, siis kas sa mitte ei kasuta seda, mida näed?" sõnas Kriisa.

MIGA-s, mis on ühtaegu kodu ja galerii, võib üks ja sama ese olla ühel hetkel osa näitusest ning järgmisel leida juba praktilist kasutust. Sellest sündis galeristidel mõte avada kodune galerii reedeti juba varahommikutel, et pakkuda näituse keskel hommikusööki. Uuritakse, kas teos hakkab teistmoodi kõnelema, kui võetakse see kätte ja kasutatakse sama enesestmõistetavalt nagu lemmiktassi kodus.

Näitus "Tarbekunst" jääb avatuks 23. jaanuarini.