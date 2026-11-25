Fuks vahetab sooloalbumil kitarrid mellotroni vastu ning toob kuulajateni oma senisest loomingust pehmema, akustilisema ja haavatavama kõlapildi.

"Mu laulud on nagu ketiga jala küljes rippuv rauast kuul, mis koliseb, kui ma juba eemalt tulema hakkan," ütles Fuks.

Rein Fuks on olnud peamine laulukirjutaja ja liikumapanev jõud ansamblites Pia Fraus ning Imandra Lake, kuid produtsendikätt on ta jagunud ka teistele artistidele, sealhulgas Popidiotile, Liisi Koiksonile ja Eikile.

"Ma ei ole kunagi arvanud, et peaksin olema sooloartist või andma välja albumi enda nime alt, aga nüüd see kuidagi juhtus nii," selgitas Fuks. "Kirjutasin mõned aastad tagasi portsu laule ja need jäid kõvakettale seisma. Kuidagi raske on edasi liikuda, kui kuskil on mingid lood ripakil. Nii otsustasingi, et annan siis ilma igasuguse ambitsiooni ja valehäbita need lood välja ja liigun eluga edasi."

Album "Ma tegin ju nalja" on otsast lõpuni Fuksi enda kirjutatud, sisse mängitud, salvestatud ja miksitud.

Plaadi ainsa külalisena teeb kaasa Fuksi pikaaegne ansamblikaaslane Kristel Eplik Pia Frausist, kelle vokaali kuuleb lugudes "Hämarus" ja "Võinuks veel".